Alfajores de maicena en forma de corazón: la receta definitiva de San Valentín
Esta receta de San Valentín de alfajores de maicena combina dulzura y amor en un bocado: ideal para regalar, compartir y celebrar con casero muy especial.
Esta receta de alfajores para San Valentín es perfecta para regalar algo casero y lleno de amor. Suave masa, relleno generoso y forma de corazón los vuelven irresistibles. Ideales para sorprender, compartir o vender, estos clásicos argentinos combinan dulzura, textura y presentación romántica en una propuesta simple, rendidora y muy especial para celebrar juntos. ¡Manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 12 porciones)
-
300 gramos de maicena
200 gramos de harina 0000
150 gramos de manteca
150 gramos de azúcar impalpable
3 yemas
10 gramos de polvo de hornear
5 gramos de esencia de vainilla
400 gramos de dulce de leche repostero
100 gramos de coco rallado
Paso a paso para preparar alfajores de maicena especiales para San Valentín
1- Batí la manteca pomada con el azúcar impalpable hasta cremar.
2- Sumá las yemas y la vainilla, integrando bien.
3- Incorporá maicena, harina y polvo de hornear tamizados.
4- Formá una masa suave sin amasar de más.
5- Estirá de ½ centímetro de espesor.
6- Cortá en forma de corazón.
7- Disponé en placa enmantecada.
8- Horneá a 160 °C por 12 minutos sin dorar demasiado.
9- Dejá enfriar.
10- Rellená con dulce de leche y pasá por coco.
De la cocina a la mesa
Estos alfajores de San Valentín son un detalle artesanal que dice mucho sin palabras. La suavidad de la masa, el dulce de leche cremoso y la forma de corazón los convierten en un regalo perfecto. Podés envolverlos individualmente, sumarlos a una box romántica o servirlos en una merienda especial. ¡A disfrutar!