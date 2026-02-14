Alfajores de maicena en forma de corazón: la receta definitiva de San Valentín

Esta receta de alfajores para San Valentín es perfecta para regalar algo casero y lleno de amor. Suave masa, relleno generoso y forma de corazón los vuelven irresistibles. Ideales para sorprender, compartir o vender, estos clásicos argentinos combinan dulzura, textura y presentación romántica en una propuesta simple, rendidora y muy especial para celebrar juntos. ¡Manos a la obra!

1- Batí la manteca pomada con el azúcar impalpable hasta cremar.

2- Sumá las yemas y la vainilla, integrando bien.

3- Incorporá maicena, harina y polvo de hornear tamizados.

4- Formá una masa suave sin amasar de más.

5- Estirá de ½ centímetro de espesor.

6- Cortá en forma de corazón.

7- Disponé en placa enmantecada.

8- Horneá a 160 °C por 12 minutos sin dorar demasiado.

9- Dejá enfriar.

10- Rellená con dulce de leche y pasá por coco.

San Valentín, receta de alfajores de maicena caseros San Valentín, receta de alfajores de maicena caseros Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Estos alfajores de San Valentín son un detalle artesanal que dice mucho sin palabras. La suavidad de la masa, el dulce de leche cremoso y la forma de corazón los convierten en un regalo perfecto. Podés envolverlos individualmente, sumarlos a una box romántica o servirlos en una merienda especial. ¡A disfrutar!