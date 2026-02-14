Presenta:

Tendencias

|

Receta

Alfajores de maicena en forma de corazón: la receta definitiva de San Valentín

Esta receta de San Valentín de alfajores de maicena combina dulzura y amor en un bocado: ideal para regalar, compartir y celebrar con casero muy especial.

Candela Spann

Receta de alfajores de maicena para San Valentín

Receta de alfajores de maicena para San Valentín

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de alfajores para San Valentín es perfecta para regalar algo casero y lleno de amor. Suave masa, relleno generoso y forma de corazón los vuelven irresistibles. Ideales para sorprender, compartir o vender, estos clásicos argentinos combinan dulzura, textura y presentación romántica en una propuesta simple, rendidora y muy especial para celebrar juntos. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

Alfajores de maicena, receta fácil para San Valentín
Alfajores de maicena, receta f&aacute;cil para San Valent&iacute;n

Alfajores de maicena, receta fácil para San Valentín

Ingredientes (rinde 12 porciones)

  • 300 gramos de maicena

  • 200 gramos de harina 0000

  • 150 gramos de manteca

  • 150 gramos de azúcar impalpable

  • 3 yemas

  • 10 gramos de polvo de hornear

  • 5 gramos de esencia de vainilla

  • 400 gramos de dulce de leche repostero

  • 100 gramos de coco rallado

Paso a paso para preparar alfajores de maicena especiales para San Valentín

1- Batí la manteca pomada con el azúcar impalpable hasta cremar.

2- Sumá las yemas y la vainilla, integrando bien.

3- Incorporá maicena, harina y polvo de hornear tamizados.

4- Formá una masa suave sin amasar de más.

5- Estirá de ½ centímetro de espesor.

6- Cortá en forma de corazón.

7- Disponé en placa enmantecada.

8- Horneá a 160 °C por 12 minutos sin dorar demasiado.

9- Dejá enfriar.

10- Rellená con dulce de leche y pasá por coco.

San Valentín, receta de alfajores de maicena caseros
San Valent&iacute;n, receta de alfajores de maicena caseros

San Valentín, receta de alfajores de maicena caseros

De la cocina a la mesa

Estos alfajores de San Valentín son un detalle artesanal que dice mucho sin palabras. La suavidad de la masa, el dulce de leche cremoso y la forma de corazón los convierten en un regalo perfecto. Podés envolverlos individualmente, sumarlos a una box romántica o servirlos en una merienda especial. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas