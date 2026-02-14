Brownie de corazón, perfecto para San Valentín receta dulce para enamorar
Esta receta de San Valentín conquista con su brownie húmedo: ideal para regalar, compartir y celebrar el amor con un postre irresistible romántico hoy mismo.
Esta receta dulce de San Valentín está pensada para enamorar desde el primer bocado. Con una preparación simple, este brownie casero combina intensidad de chocolate y textura húmeda perfecta. Ideal para regalar, compartir o sorprender, es una opción romántica, rendidora y fácil de hacer en casa para cualquier ocasión especial íntima y muy memorable siempre. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
200 gramos de chocolate semiamargo
150 gramos de manteca
180 gramos de azúcar
3 huevos
120 gramos de harina 0000
30 gramos de cacao amargo
5 gramos de esencia de vainilla
2 gramos de sal
100 gramos de nueces picadas (opcional)
Paso a paso para lograr un brownie de San Valentín exquisito
-1 Derretí el chocolate junto con la manteca a baño María o microondas.
-2 Mezclá hasta lograr una crema lisa y brillante.
-3 Sumá el azúcar e integrá bien.
-4 Incorporá los huevos de a uno, batiendo.
-5 Agregá la vainilla.
-6 Tamizá harina, cacao y sal, e incorporalos.
-7 Añadí las nueces si querés.
-8 Volcá en molde corazón enmantecado.
-9 Horneá a 170 °C por 25 minutos.
-10 Dejá enfriar antes de desmoldar.
De la cocina a la mesa
Este brownie de San Valentín es más que un postre: es un gesto hecho a mano. El aroma a chocolate llenando la cocina, el detalle de la forma de corazón y la dedicación en cada paso lo vuelven inolvidable. Podés acompañarlo con frutillas, crema o una bocha de helado. Servilo tibio para potenciar su textura húmeda. ¡A disfrutar!