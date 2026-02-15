Carbonada criolla, la receta del guiso tradicional que sorprende todo el año

Esta receta de carbonada criolla es uno de los platos más reconfortantes de la cocina argentina. Con carne tierna, verduras y ese equilibrio justo entre dulce y salado, este guiso es ideal para días frescos o calurosos y mesas familiares. Rendidora, sabrosa y bien casera, invita a servirse otro plato sin dudarlo. ¡Manos a la obra!

2- Picá la cebolla y el morrón.

3- Rehogá en una olla con la grasa o aceite.

4- Sumá la carne y sellá hasta dorar.

5- Incorporá los tomates picados.

6- Agregá papa, batata y zapallo en cubos.

7- Condimentá con sal, pimentón y comino.

8- Verté el caldo de carne caliente.

9- Cociná a fuego bajo 40 minutos.

10- Añadí choclo, arvejas y el azúcar.

11- Cociná 10 minutos más hasta espesar.

De la cocina a la mesa

La carbonada criolla es de esos platos que abrigan desde el primer aroma. Su mezcla de carne, verduras y dulzor suave la vuelve única dentro de las recetas tradicionales. Servida bien caliente, muchas veces en cazuela o incluso dentro de zapallo, gana protagonismo en reuniones familiares. Esta receta permite adaptaciones según temporada o lo que haya en casa, manteniendo su esencia. ¡A disfrutar!