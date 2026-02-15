Presenta:

Carbonada criolla, la receta del guiso tradicional que sorprende todo el año

Esta receta de carbonada criolla combina carne, verduras y dulzor suave en un guiso bien argentino, ideal para disfrutar en cualquier momento del año.

Candela Spann

Carbonada criolla, receta tradicional

Shutterstock

Esta receta de carbonada criolla es uno de los platos más reconfortantes de la cocina argentina. Con carne tierna, verduras y ese equilibrio justo entre dulce y salado, este guiso es ideal para días frescos o calurosos y mesas familiares. Rendidora, sabrosa y bien casera, invita a servirse otro plato sin dudarlo. ¡Manos a la obra!

C&oacute;mo hacer carbonada criolla paso a paso

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • 800 gramos de carne vacuna (paleta o roast beef)

  • 300 gramos de papa

  • 200 gramos de batata

  • 150 gramos de zapallo

  • 100 gramos de choclo en granos

  • 100 gramos de arvejas

  • 1 cebolla grande

  • 1 morrón rojo

  • 2 tomates

  • 500 mililitros de caldo de carne

  • 30 gramos de azúcar

  • 20 gramos de pimentón dulce

  • 10 gramos de comino

  • 10 gramos de sal

  • 30 gramos de grasa o aceite

Paso a paso para crear una carbonada criolla deliciosa

1- Cortá la carne vacuna en cubos medianos.

2- Picá la cebolla y el morrón.

3- Rehogá en una olla con la grasa o aceite.

4- Sumá la carne y sellá hasta dorar.

5- Incorporá los tomates picados.

6- Agregá papa, batata y zapallo en cubos.

7- Condimentá con sal, pimentón y comino.

8- Verté el caldo de carne caliente.

9- Cociná a fuego bajo 40 minutos.

10- Añadí choclo, arvejas y el azúcar.

11- Cociná 10 minutos más hasta espesar.

Cómo hacer carbonada criolla paso a paso

De la cocina a la mesa

La carbonada criolla es de esos platos que abrigan desde el primer aroma. Su mezcla de carne, verduras y dulzor suave la vuelve única dentro de las recetas tradicionales. Servida bien caliente, muchas veces en cazuela o incluso dentro de zapallo, gana protagonismo en reuniones familiares. Esta receta permite adaptaciones según temporada o lo que haya en casa, manteniendo su esencia. ¡A disfrutar!

