Estos son los beneficios de dormir con mascotas, según la psicología

Hay cuatro beneficios importantes para las personas que tiene el hecho de dormir acompañado por animales.

Muchos optan por dormir en la cama con sus mascotas y los perros y gatos aparecen cada noche al pie de la cama. La psicología señala que se trata de una forma de lograr bienestar emocional porque esta costumbre tiene beneficios importantes.

Qué dice la psicología Los análisis de Psychology Today mostraron como resultado que este hábito, además de mejorar la calidad del sueño en algunas personas, permite moldear rasgos específicos en quienes duermen con sus animales.

Por un lado, las personas que dejan que sus perros o gatos se suban a la cama desarrollan una sensibilidad superior. Al cuidar el espacio y el confort de un ser que no habla, el dueño puede entrenar su capacidad de “leer” al resto y traslada esa empatía a las relaciones humanas.

Por otra parte, el acto de compartir el sueño es un estado de vulnerabilidad. Hacerlo con un animal permite reforzar el circuito de lealtad y de seguridad mutua. Esto hace que las personas se sientan capaces de construir relaciones sólidas y seguras basándose en el apoyo incondicional que reciben durante las horas de descanso.

Por otro lado, la cercanía física con un animal reduce el estrés bajando el cortisol. Además aumenta la oxitocina, “hormona del amor” y del bienestar. Esto permite un sistema nervioso más equilibrado y una respuesta más resiliente ante las presiones diarias.