Estos son los errores más comunes con las plantas que bloquean la abundancia en el hogar

Para los que creen en el Feng Shui y en las energías, deben saber que la energía no puede entrar donde no hay espacio o cuidados. A veces las plantas actúan como tapones energéticos impidiendo que la abundancia fluya en el hogar.

Errores con las plantas En el mundo del interiorismo las plantas son un termómetro de la vida y del crecimiento. Tener plantas secas o abandonadas es un mensaje de estancamiento. Para eso se recomienda retirar lo que no tiene vida y si la planta está sufriendo hay que cambiarla de lugar y ayudarla.

Por otra parte, la energía que no circula se bloquea. Una maceta sin orificios con agua estancada condena a las raíces de la planta a la asfixia. Para eso hay que asegurarse que tenga drenaje porque eso es sinónimo de circulación y es la base de una economía sana.

planta seca Las plantas secas bloquean la energía del hogar. Por otro lado, un hogar a oscuras es un hogar con baja vitalidad. Las plantas que no reciben luz se debilitan, y lo mismo ocurre con el ánimo de quienes habitan una casa lúgubre. En este caso hay que abrir las cortinas para que entre la claridad y baño los espacios. La luz solar es un combustible de energía positiva.

Asimismo, el desorden físico es el reflejo de una mente saturada que no deja espacio para lo nuevo. Hay que ordenar y descartar todo aquello que no se usa más. Eso significa abrir la puerta a que entren nuevas oportunidades.