Dónde colocar las suculentas dentro de casa y cómo salvarlas si están muriendo

Por qué tus suculentas se estiran y pierden color. Dónde ponerlas en casa para que crezcan sanas: una guía.

La mayoría muere por falta de luz, no de agua. Las suculentas son plantas del desierto: sobreviven sin riego, pero no sin sol. Adentro de una casa, el lugar donde las pones decide si van a vivir o morir. Antes de regar, antes de cambiar la maceta, antes de cualquier cosa, revisa dónde están paradas.

El lugar lo es todo: dónde sí y dónde no poner tus suculentas El primer lugar es cerca de una ventana con mucha luz natural. Las ventanas orientadas al este o al oeste son las mejores. Ahí entra sol directo varias horas al día, que es justo lo que necesitan. Sin eso, empiezan a deteriorarse sin que te des cuenta.

Las suculentas son las plantas más fáciles de cuidar, no necesitan de tanta atención y además son perfectas para decorar un espacio. Conocé tips y trucos para mantener fácilmente tus suculentas. Foto: Shutterstock Las suculentas son las plantas más fáciles de cuidar, no necesitan de tanta atención y además son perfectas para decorar un espacio. Conocé tips y trucos para mantener fácilmente tus suculentas. Foto: Shutterstock La cocina y el escritorio también sirven. Las ventanas de cocina suelen tener buena luz y ventilación. Son un lugar ideal que poca gente aprovecha. Los escritorios cerca de ventanas también funcionan muy bien. Si trabajas con luz natural, tu suculenta puede crecer junto a vos sin problemas.

Los lugares que las matan Baños sin ventana, pasillos oscuros, mesas lejos de la luz y dormitorios con poca iluminación son los peores lugares. La humedad alta también las daña. Si tu suculenta está en alguno de esos sitios, ya tiene los días contados.

Si la planta se estira, las hojas se separan, pierde color o se inclina hacia un lado, está buscando luz. Eso se llama etiolación y es una señal de emergencia. No es una enfermedad: es una respuesta al lugar donde está.