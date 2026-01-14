Adiós a la parrilla tradicional: cuánto cuestas las parrillas asiática que revoluciona el mercado argentino

Desde que Mercado Libre habilitó las compras internacionales, los argentinos comenzaron a acceder a productos que hasta hace poco no se conseguían en el país, ni se fabricaban localmente ni llegaban por importación tradicional. En ese contexto, y con China consolidada como potencia exportadora, desde fines de diciembre empezó a circular un producto que llama la atención y propone otra forma de cocinar carne: la parrilla asiática de mesa. Usuarios de la plataforma detectaron la aparición de las llamadas parrillas coreanas , un elemento clásico de la cocina de Asia del Este que muchos ya reconocen por haberlo visto en series, películas o videos gastronómicos.

Se trata de un formato muy distinto al asado argentino tradicional, pensado para cocinar porciones pequeñas, en el momento y directamente en la mesa.

Actualmente, estas parrillas se consiguen en Mercado Libre a través de vendedores internacionales, con envíos que llegan principalmente desde China. Los precios varían según el modelo, el material y si incluyen o no una fuente de calor.

Las más accesibles son las parrillas coreanas de hierro redondas, que funcionan sobre anafe o brasas y replican el diseño tradicional. Estos modelos se ofrecen en valores que van desde los 22.000 a los 25.000 pesos, sin contar impuestos de importación.

Un escalón más arriba aparecen las parrillas portátiles rectangulares o antiadherentes, pensadas para sobremesa, con precios que rondan entre 27.000 y 35.000 pesos. Algunas incluyen estructuras más robustas o accesorios para canalizar la grasa.

También hay versiones más completas, con brasero integrado o formato horno, cuyos precios pueden superar los 80.000 pesos, e incluso opciones eléctricas o híbridas que alcanzan valores mucho más altos. Estas últimas, sin embargo, ya se alejan del formato tradicional asiático. Es importante tener en cuenta que, al tratarse de compras internacionales, los costos de envío suelen ser más elevados que en el mercado local. Se estima que esos costos rondan los $30.000.

image En Mercado Libre ya se venden parrillas coreanas de mesa que llegan desde Asia y proponen una forma distinta de cocinar carne en casa.

Aunque muchos creen que se trata de parrillas eléctricas, el modelo clásico asiático no funciona con electricidad. La llamada parrilla coreana de mesa es una placa de hierro o metal que se coloca sobre una fuente de calor —generalmente un anafe a gas o brasas suaves— y se ubica en el centro de la mesa.

A diferencia de la raclette, que es de origen europeo y está pensada para derretir queso con resistencias eléctricas, la parrilla coreana utiliza fuego directo. Su diseño circular, con centro elevado y ranuras, permite que la grasa escurra y que la carne se cocine rápido, sin exceso de humo.

En Corea del Sur, este tipo de parrillas es parte de la vida cotidiana. El concepto general se conoce como gogigui, una expresión que significa "carne a la parrilla", pero que en realidad define toda una experiencia social. La carne se cocina en la mesa, los comensales participan del proceso y la comida se comparte en un clima distendido.

En estas parrillas se suelen preparar cortes finos de carne vacuna o de cerdo, como el bulgogi o el samgyeopsal, además de verduras, hongos y acompañamientos fermentados como el kimchi. Todo se cocina en pocos minutos y se come al instante, una lógica muy distinta al asado largo y pausado típico de la tradición argentina.

Una receta fácil para hacer en parrilla coreana con carne argentina

Ingredientes (para 2 personas):

500 g de bife angosto, cuadril o tapa de asado

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de aceite

1 diente de ajo picado

Pimienta negra a gusto

Sal gruesa (opcional)

Cebolla o morrón en tiras (opcional)

Preparación:

Cortar la carne en tiras finas o láminas, de cocción rápida. Mezclar en un bol la salsa de soja, el aceite, el ajo y la pimienta. Marinar la carne durante 10 a 15 minutos (no más, para que no se pase). Calentar la parrilla coreana sobre anafe o fuego medio. Cocinar la carne directamente en la parrilla, vuelta y vuelta, durante 1 a 2 minutos por lado. Agregar sal al final y acompañar con verduras grilladas o pan.

La clave es cocinar poco y comer al momento, como se hace en Corea, pero usando cortes clásicos argentinos.