Un día como hoy: las efemérides más importantes del 13 de marzo

Un repaso por las efemérides más destacadas del 13 de marzo. Nacimientos, muertes y un acontecimiento histórico protagonizado por el Papa Francisco.

Las efemérides del 13 de marzo reúnen acontecimientos destacados de la historia argentina y mundial. En esta fecha ocurrieron hechos culturales, políticos y deportivos que dejaron huella: desde el nacimiento de una figura central del rock nacional hasta la elección del primer papa latinoamericano y episodios que marcaron la historia reciente.

2013 – Eligen al Papa Francisco El cónclave reunido en el Vaticano elige como pontífice al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien adopta el nombre de Francisco. Se convierte en el primer papa jesuita y el primero originario de América Latina, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI.

2023 – Muere Carlos Pedro Blaquier Fallece a los 95 años el empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma. Su nombre quedó asociado a la causa judicial por la Noche del Apagón, el operativo represivo de julio de 1976 en Jujuy durante la dictadura. Su muerte impidió que el caso llegara a juicio.

1996 – Muere Krzysztof Kieslowski A los 54 años fallece el director polaco Krzysztof Kieslowski, uno de los cineastas más influyentes del cine europeo. Entre sus obras más reconocidas se encuentran la serie televisiva Decálogo, La doble vida de Verónica y la trilogía Bleu, Blanc y Rouge, que le valió una nominación al Oscar.

1964 – El crimen de Kitty Genovese En Nueva York es asesinada Kitty Genovese, de 28 años. El caso se volvió emblemático porque numerosos vecinos escucharon el ataque sin intervenir. El episodio dio origen al concepto psicológico conocido como “efecto espectador” y motivó cambios en los sistemas de emergencias.