Un día como hoy: las efemérides más importantes del 13 de marzo
Un repaso por las efemérides más destacadas del 13 de marzo. Nacimientos, muertes y un acontecimiento histórico protagonizado por el Papa Francisco.
Las efemérides del 13 de marzo reúnen acontecimientos destacados de la historia argentina y mundial. En esta fecha ocurrieron hechos culturales, políticos y deportivos que dejaron huella: desde el nacimiento de una figura central del rock nacional hasta la elección del primer papa latinoamericano y episodios que marcaron la historia reciente.
Efemérides claves de hoy
- 2013 – Eligen al Papa Francisco
El cónclave reunido en el Vaticano elige como pontífice al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien adopta el nombre de Francisco. Se convierte en el primer papa jesuita y el primero originario de América Latina, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI.
- 2023 – Muere Carlos Pedro Blaquier
Fallece a los 95 años el empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma. Su nombre quedó asociado a la causa judicial por la Noche del Apagón, el operativo represivo de julio de 1976 en Jujuy durante la dictadura. Su muerte impidió que el caso llegara a juicio.
- 1996 – Muere Krzysztof Kieslowski
A los 54 años fallece el director polaco Krzysztof Kieslowski, uno de los cineastas más influyentes del cine europeo. Entre sus obras más reconocidas se encuentran la serie televisiva Decálogo, La doble vida de Verónica y la trilogía Bleu, Blanc y Rouge, que le valió una nominación al Oscar.
- 1964 – El crimen de Kitty Genovese
En Nueva York es asesinada Kitty Genovese, de 28 años. El caso se volvió emblemático porque numerosos vecinos escucharon el ataque sin intervenir. El episodio dio origen al concepto psicológico conocido como “efecto espectador” y motivó cambios en los sistemas de emergencias.
- 2012 – Muere la activista boliviana Domitila Barrios
Fallece en Cochabamba la dirigente social Domitila Barrios de Chungara, figura clave del movimiento minero y del feminismo en Bolivia. En 1978 encabezó una huelga de hambre que presionó al régimen de Hugo Banzer y contribuyó a la apertura democrática.
- 1963 – Nace Fito Páez
En Rosario nace Rodolfo “Fito” Páez, uno de los músicos más influyentes del rock argentino. Integró la llamada trova rosarina y alcanzó un éxito masivo con el álbum El amor después del amor, el disco más vendido de la historia del rock nacional. También incursionó en el cine como director.
Otras efemérides del 13 de marzo
- 1904 – Cristo Redentor de los Andes. Se inaugura el monumento en el paso de Uspallata (Mendoza), símbolo de la paz entre Argentina y Chile.
- 1939 – Neil Sedaka. Nace en Brooklyn el cantante y compositor estadounidense.
- 1969 – Apolo IX. Regresa a la Tierra la misión espacial de la NASA tras diez días de pruebas en órbita.
- 1993 – Ramón Díaz. El delantero juega su último partido con River Plate como futbolista.
- 2005 – Gabriel Batistuta. “Batigol” anuncia su retiro del fútbol profesional a los 36 años.
- 2010 – Argentina abraza a Chile. Festival solidario en Buenos Aires reúne ayuda para las víctimas del terremoto chileno.