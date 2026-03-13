Guaymallén suma un botón de pánico para asistir a adultos mayores ante emergencias

La Municipalidad de Guaymallén anunció la incorporación de un botón de pánico destinado a adultos mayores dentro del Sistema de Alarmas Comunitarias (SAC). La herramienta busca ofrecer un canal de contacto rápido con el Centro de Monitoreo municipal en situaciones de emergencia o posibles hechos delictivos.

El dispositivo está pensado especialmente para personas mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad y necesiten contar con un sistema de alerta inmediato. Puede utilizarse en casos de inseguridad, pero también ante emergencias médicas o situaciones que requieran asistencia urgente.

Según se informó, el pulsador puede utilizarse en formato de pulsera o collar y permite activar una alerta con solo presionar un botón. Una vecina de 80 años, residente en Villa Nueva, se convirtió en la primera usuaria del sistema dentro del departamento.

Cuando el dispositivo se activa, la señal llega de manera inmediata al Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Guaymallén , que funciona las 24 horas durante todo el año. A partir de ese momento, un operador se comunica automáticamente con un número de referencia previamente registrado por el usuario, que puede ser un familiar o un amigo cercano.

Dependiendo de la situación, ese contacto puede informar que se dirigirá al domicilio para asistir a la persona mayor. En otros casos, si la situación lo requiere, desde el centro municipal se coordina con el (CEO) del Ministerio de Seguridad para solicitar la intervención de un móvil policial u otro tipo de asistencia.

Cada botón de pánico cuenta además con un sistema de georreferenciación, lo que permite identificar la ubicación exacta del dispositivo. De esta manera, los operadores pueden conocer dónde se encuentra la persona que solicitó ayuda y actuar con mayor rapidez para brindar la asistencia necesaria.

Un programa con evaluación social previa

Desde el municipio explicaron que los beneficiarios del programa no se seleccionan de manera aleatoria. Cada caso es evaluado previamente por profesionales de la Dirección de Desarrollo Social, quienes realizan un abordaje social para determinar la situación de la persona solicitante.

Posteriormente, en conjunto con el área de Relaciones con la Comunidad, se verifica que el adulto mayor cumpla con los criterios de “vulnerabilidad” establecidos para acceder al dispositivo. El objetivo, señalaron desde la comuna, es que la herramienta llegue a quienes realmente la necesitan.

El botón de pánico para adultos mayores se integra al Sistema de Alarmas Comunitarias (SAC), que ya cuenta con otras herramientas de prevención en el departamento. Entre ellas se encuentran las alarmas comunitarias instaladas en distintos barrios, el botón de pánico para comercios y el botón de alerta destinado a mujeres en contexto de violencia de género. Estas iniciativas buscan fortalecer los mecanismos de seguridad y participación ciudadana dentro del municipio.