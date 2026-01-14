El dinero"extra" que recibirán docentes y celadores este viernes

Son $100.000 para docentes y $90.000 para celadores . Se trata de la primera cuota de tres, que recibirán los trabajadores de la educación este viernes 16 de enero, de acuerdo a lo que acordó la Dirección General de Escuelas (DGE) con el sindicato, el SUTE, respecto del dinero en concepto de útiles.

El acta fue firmada casi en Nochebuena. El martes 23 de diciembre ambas partes firmaron el acta acuerdo para convenir el pago de $300.000 totales en concepto de ayuda en útiles escolares para todos los docentes dependientes de la DGE.

La suma será por única vez y se realizará de la siguiente forma: $100.000, que serán acreditados este viernes 16 de enero; $170.000, que se cobrarán el viernes 20 de febrero, y lo restante junto con los haberes del mes de abril de este año.

Para los celadores dependientes de la DGE se acordó la suma de $280.000 en concepto de indumentaria o vestimenta. El viernes 16 de enero se efectuará un primer pago de $90.000; el viernes 20 de febrero serán depositados $160.000, y, lo restante que se abonarán junto con el sueldo de abril.

Cuándo será la próxima mesa paritaria para docentes y celadores

En la mesa técnica de ese martes 23 de diciembre, la última del año, el Gobierno y el SUTE también dejaron firmado un acuerdo: la paritaria salarial correspondiente al año 2026, comenzará el 20 de febrero, es decir 5 días antes de que empiecen la clases.

En los últimos dos años, por la inflación en baja, el Gobierno ha dispuestos dos paritarias salariales anuales donde se fijan los aumentos mensuales por semestres. El primer gremio que llama a la mesa paritaria es el SUTE, para garantizarse el comienzo de clases, tanto en el verano, es decir en el comienzo del ciclo lectivo como en invierno cuando termina el receso.

Además de las actualizaciones salariales también se discuten otros ítems de acuerdo a cada sector. En el caso de los docentes, este año habrá cambios en la secundaria, creación de cargos en todos los niveles, por las modificaciones en el sistema educativo que lleva adelante el ministro Tadeo García Zalazar.

El sindicato docente hace una campaña de afiliación

El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, asumió su cargo a fin de año, luego de haber ganado las elecciones en octubre pasado. Los cuatro años anteriores fue el secretario gremial pero con activa participación en paritarias y en el sindicato en general.

Para los años que viene, uno de sus objetivos fue aumentar el número de afiliados. Por eso el sindicato en su página web ha dejado inserta la ficha de afiliación para que docentes y jubilados se sumen en tres pasos. Pero no sólo esto, el sindicato este año, en sus múltiples cámpings - que son uno de los logros que más valoran los afiliados- ha generado una programación de verano con shows en vivo, al que ha denominado "ciclo de artistas".

Docentes, celadores y sus familias podrán disfrutar de música de distinto tipo, algo que antes no ocurría.