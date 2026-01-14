Claudio "Chiqui" Tapia y sus planetas felices hacen que nadie quiera sacar los pies del plato

Como siempre, las estrofas del Martín Fierro como los viejos dichos populares encierran verdades incontrastables. La actualidad argenta se muestra con brutal fidelidad a través de algunos de estos. "Dime con quién andas y te diré quién eres" , y el otro, tan interesante como el anterior, que sostiene siempre que "el que caya, otorga" .

Las fotos y el apoyo brindado por casi todo el peronismo kirchnerista a Claudio "Chiqui" Tapia , bajo la teoría autocomplaciente que “todo lo que se dice alrededor de la AFA es producto de una presión mediática y del macrismo para quedarse con el negocio de la televisación del fútbol argentino y la posterior conversión en sociedades anónimas de los clubes que lo integran es solo parte del estado de conmoción violenta paralizante que inmoviliza a todo ese sector político.

Los dirigentes del fútbol, fundamentalmente las más importantes, los que tienen hinchas y venden camisetas, mantienen un silencio sepulcral. No solo porque temen que sus instituciones sean castigadas por un fixture extraño e incómodo, como al que sometieron al último campeón, Estudiantes de La Plata , para el próximo torneo, sino que también presumen que serán pasibles de incómodos arbitrajes en caso que hablen y le quiten el banquito al presidente de la AFA .

A la par, también siguen coexistiendo cientos de negocios entre esos equipos y la asociación presidida por Claudio "Chiqui" Tapia , tanto en la venta de tickets, dispositivos electrónicos para los ingresos a los estadios, y cientos de otros mini negocios que se relacionan con el mundo del fútbol.

¿Cuánto falta para que nos enteremos que en este nauseabundo entramado de empresarios, intermediarios y dirigentes también participan emblemáticos jugadores del seleccionado nacional o empresas nacionales de primer nivel que auspician a la celeste y blanca? ¿Es descabellado pensar que agentes, padres y las vinculaciones de estas "estrellas", tan proclives a evadir impuestos, fraguar ciudadanías y torcer voluntades producto de su fama no hayan canjeado fotos, apoyos y demás cuestiones por ser parte de este fabuloso negocio?

Los intendentes que se siguen sacando fotos con el "Chiqui", ¿lo hacen simplemente porque les cae simpático el exsindicalista del rubro de los residuos? ¿Para qué necesitarán su apoyo? Si bien es válido apoyar a los amigos cuando están en la mala, es suicida si una persona pública valida manifiestas y públicas operaciones económicas irregulares realizada por uno de los propios.

chiqui tapia con intendentes Los intendentes lo siguen respaldando, aunque algunos ya lo hacen con menos efervescencia

Tapia, por su parte, está obligado a no moverse ni un centímetro de los lugares que ostenta, por más que dejen en off side al resto de los que en su momento lo apoyaron o aún lo siguen haciendo. ¿Qué pasaría si cede en la conducción del Ceamse?, que es el organismo que menos visibilidad le brinda. Para él y para el "mundo de la política" sería un acto de debilidad, hasta de aceptación de alguna culpa.

Por ahora el gobernador Axel Kicillof prefiere que se quede. Siente que esta, la de la AFA, es una discusión ideológica y de poder que una estricta búsqueda de justicia y saneamiento de los fondos pertenecientes al fútbol argentino. "Dale, cuando era amigo de Macri y de Santilli Tapia servía y ahora, cuando corrió a Torneos de la transmisión del Nacional, pasa a ser un criminal. Eso cuéntenselo a otros, a mi no", comentó hace semanas.

Los números y la actividad de la empresa de administración estatal compartida por los gobiernos bonaerense y de la Ciudad muestran un superávit importante que, a su vez, les permite a los municipios que vuelcan en sus rellenos sanitarios flexibilidades que podrían cortarse si cambia de mano la gestión. Acá, como en la AFA, el secreto sigue siendo el mismo. Hacer que todos se sientan cómodos para que nadie termine siendo el primer arrepentido.