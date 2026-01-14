Salariazo judicial en Santa Cruz: cuánto pasaron a cobrar los jueces de la Corte Suprema tras un polémico aumento

La Justicia de Santa Cruz quedó envuelta en una polémica luego de que los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia dispusiera un aumento escalonado de sus sueldos que alcanzará el 42% en octubre. Así, los salarios de algunos magistrados llegarán a los 24 millones de pesos, una cifra que desató un nuevo enfrentamiento con el gobernador Claudio Vidal .

"$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz. 30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios. Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro", disparó el mandatario patagónico a través de un posteo en X.

El salariazo para el máximo tribunal provincial llegó a partir de una resolución firmada por los cuatro vocales del TSJ afines al kirchnerismo que consolidó los incrementos otorgados durante 2025 y además fijó aumentos anticipados hasta octubre de 2026.

De acuerdo al esquema aprobado, los magistrados recibirán subas del 4% acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% acumulativo entre agosto y octubre, lo que les garantizó de antemano una mejora sostenida en su poder adquisitivo.

Los mismos jueces que firmaron la resolución, Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, habían declarado el pasado diciembre la inconstitucionalidad de la ampliación de la corte provincial de 5 a 9 miembros que aprobó la Legislatura de Santa Cruz. Uno de los argumentos utilizados fue que no estaban contempladas las partidas presupuestarias, motivo por el cual dispusieron que los nuevos miembros del tribunal nombrados por Vidal cobren solo el 50% de su salario hasta resolver el planteo.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, protagonizó un nuevo cruce con el Poder Judicial de su provincia.

"La verdad que la justicia de la provincia de Santa Cruz no deja de ser un sector más de la política opositora", afirmó en aquel entonces el gobernador.

Sin embargo, con el incremento asignado los sueldos de los vocales del Tribunal Superior de Justicia pasaron de $11 y $16 millones en diciembre a $17 y $24 millones en octubre, según la antigüedad del magistrado.

Los argumentos de los jueces: "Equidad y razonabilidad"

Por su parte, la resolución argumenta que el anteproyecto de presupuesto ya fue aprobado en la Legislatura, mientras que el gobierno provincial manifestó en diálogo con distintos medios que los aumentos no estaban discriminados en el presupuesto presentado.

Entre los fundamentos, el Tribunal sostuvo que la medida responde a un criterio de “equidad” y de “razonabilidad”, ya que, según ellos, los sueldos de los jueces de Santa Cruz “no pueden alejarse de forma grosera” de las remuneraciones que perciben magistrados de otras jurisdicciones provinciales y del orden federal, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia vinculados a la intangibilidad de los salarios judiciales.

El aumento ordenado por el TSJ alcanza a todo el escalafón de empleados judiciales, lo cual elevó la masa salarial de los 1646 trabajadores del Poder Judicial de $9700 millones a $11.500 millones, mientras que la masa salarial de los 956 pasivos judiciales pasará de $2200 millones en diciembre a $3200 millones en octubre, lo cual impacta directamente en el déficit de la caja jubilatoria provincial.

Un dato extra: ningún funcionario judicial de Santa Cruz paga impuesto a las Ganancias por su salario, una característica que los diferencia del resto de los empleados estatales de la provincia.