Mendoza, en alerta naranja por fuertes tormentas y granizo: estos serán los departamentos más afectados

El pronóstico para Mendoza anticipa un miércoles marcado por el calor y la inestabilidad. Rige una alerta naranja por tormentas fuertes y granizo en varios departamentos y una alerta amarilla en el Valle de Uco.

Mendoza llegó al “codo” de la semana con un escenario dominado por el calor y una marcada inestabilidad. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles se espera una jornada calurosa, con un aumento de la temperatura y el desarrollo de fuertes tormentas hacia la tarde y la noche.

La mínima se ubicará en los 20°, mientras que la máxima podría alcanzar los 35°. Durante gran parte del día, especialmente en el Gran Mendoza, el tiempo se mantendrá estable, con cielo despejado a parcialmente nublado y ambiente caluroso, sin fenómenos significativos en horas diurnas.

La situación será distinta en otros sectores de la provincia. Con el avance de la tarde y hacia la noche, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y granizo para San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, General Alvear, San Rafael y el este de Las Heras. En estos departamentos se esperan tormentas de fuerte a severa intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados de lluvia estimados rondan entre 30 y 60 mm, con posibilidad de valores mayores de forma localizada.

Mirá las recomendaciones del SMN ante una alerta por tormentas Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta Además, rige una alerta amarilla para los departamentos que integran el Valle de Uco. Allí se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitaciones intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Los acumulados esperados se ubican entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual. En las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

En Malargüe rige una alerta por viento Zonda, ya que el área será afectada por este fenómeno con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Según el SMN, el Zonda puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas.