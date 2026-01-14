Cortes de luz en Mendoza: las zonas y horarios del miércoles 14 de enero

La empresa distribuidora Edemsa comunicó un nuevo esquema de trabajos planificados sobre la red de luz en Mendoza para el miércoles 14 de enero de 2026 . Estas tareas suelen apuntar a mantenimiento preventivo y mejoras en infraestructura.

Es por eso que estos implican cortes temporales en áreas acotadas. El impacto varía según el punto de intervención y, en algunos casos, puede abarcar manzanas completas, loteos o barrios específicos.

La recomendación habitual ante este tipo de paradas es organizar la jornada con anticipación : cargar dispositivos, prever el uso de portones eléctricos, evitar actividades que dependan de energía continua y, si hay comercios, contemplar el resguardo de mercadería que requiera frío.

En Guaymallén se prevén dos interrupciones. La primera, entre las 9.15 y las 13.15 , abarcará tramos de Elpidio González (entre Tuyutí y Urquiza ) y de Azcuénaga (entre San Francisco del Monte y la Proyectada G138 ), además del sector comprendido por Elpidio González, Las Madreselvas , San Francisco del Monte y Tuyutí, con áreas cercanas.

También figuran el loteo Patagonia y el barrio Puerto Bizantino , sobre San Francisco del Monte. La segunda afectación en ese departamento será en Las Cañas , sobre Aramburu entre Cadetes Chilenos y Estrada , desde 8.45 hasta 12.00 . En Luján de Cuyo , el corte se ubica en El Carrizal : zona de Del Kilómetro N°49 hacia el oeste de la Proyectada J448 , de 9.45 a 13.45 . En Maipú , el servicio podría interrumpirse en La Primavera , en el polígono formado por Félix Araujo , Agremón , Pública N°510 y la Proyectada 1347 , con adyacencias, entre 9.00 y 13.00 .

Más zonas alcanzadas y cómo consultar el detalle oficial

El cronograma incluye además Lavalle, donde habrá trabajos en El Pastal: el tramo señalado es El Pastal entre San Esteban y Costa Canal, con sectores próximos, en el horario de 14.30 a 18.30. En Tunuyán, la afectación se concentrará en Los Árboles, sobre Estancia Silva hacia el este de San Pablo, incluyendo finca La Verdad, entre 9.30 y 13.30.

En el sur provincial, San Rafael tendrá dos cortes. Uno en Villa Atuel, dentro del área delimitada por Juan Cobos, Diagonal San Martín Sureste, Balbino Arizu Norte y Pellegrini Norte, de 15.30 a 19.30. El otro será en Atuel Norte, sobre Ruta Nacional 143 entre Juan Serrano y el barrio El Nevado, de 8.30 a 12.30.

Recomendaciones prácticas y canales de atención

Para chequear cambios de último momento o confirmar si una cuadra específica queda dentro del perímetro, Edemsa indicó que el detalle semanal puede consultarse en su sitio de mantenimiento. También está disponible María Luz, la asistente virtual con atención las 24 horas, a través del 261 3435647.

Si el corte coincide con turnos médicos, trabajo remoto o trámites, conviene prever conexión alternativa o reorganizar horarios. Y ante equipos sensibles (alarmas, bombas de agua, heladeras comerciales), es útil revisar baterías o sistemas de respaldo antes de que empiece la ventana informada.