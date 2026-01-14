Denuncian que trasladaron a carpinchos en Nordelta: "Se los llevaron sin avisar"

El lunes, activistas y agrupaciones protectoras de animales denunciaron que vecinos del barrio privado de Nordelta , ubicado en el partido bonaerense de Tigre , deseaban llevar a cabo un operativo para retirar a los carpinchos de la zona.

Luego de que los voceros de las agrupaciones difundieran las amenazas por parte de los vecinos de Nordelta, y expresaran su preocupación por el peligro que corre la especie, salió a la luz un polémico video. En las últimas horas, usuarios de las redes sociales compartieron un video en el que se puede ver a un grupo de personas llevándose ejemplares de carpinchos en jaulas y bolsas.

Según los denunciantes, los carpinchos habrían sido sedados con dardos antes del traslado , ocurrido el martes 13 por la tarde. Asimismo, especificaron que tres hembras y tres machos fueron retirados del área, aunque no se informó oficialmente cuál fue su destino.

Como si fuera poco, los denunciantes aseguraron que el procedimiento se realizó sin aviso previo y sin la presencia de veedores previamente acordados. La notica generó gran repudio en redes sociales, donde las personas no dudaron en manifestar su enojo por el accionar de los vecinos que quieren desalojar a los carpinchos de su hábitat natural.

El procedimiento se originó a partir de una demanda judicial impulsada por doce vecinos de Nordelta que reclamaron la intervención de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires ante lo que consideraron una superpoblación de carpinchos y la presencia de los animales en zonas de tránsito vehicular. La velocidad máxima permitida en esa área es de 60 kilómetros por hora, lo que había motivado un primer intento de captura el lunes 12 de enero, que no tuvo éxito.

En ese contexto, se había alcanzado un acuerdo entre representantes de asociaciones ambientalistas y las autoridades para que cualquier operativo incluyera la presencia de veedores y testigos, con el objetivo de supervisar el procedimiento y conocer el destino de los ejemplares. Sin embargo, los ambientalistas denunciaron que ese compromiso no fue respetado.

Federico, integrante de una de las agrupaciones defensoras de los carpinchos, declaró en medios televisivos que el retiro de los ejemplares se realizó “sin avisar nada, por medio de la justicia”, entre las 10 y las 11 de la mañana del martes. Además, dijo que “no dieron ningún comunicado y eso implica una caza ilegal”, en referencia a la ausencia de aviso por parte de Flora y Fauna de la provincia.

carpinchos, capibaras Shutterstock

“Desde la fundación, cuatro veedores debían estar presentes, pero no dieron aviso”, remarcó el vocero ambientalista. Además, aseguró que la fauna local es previa al desarrollo urbano en esa zona: “La fauna y flora de este lugar lleva más de 80 años. El humedal es de los animales. Las personas son quienes vinieron a ocupar este territorio”.

El reclamo también apunta al municipio de Tigre y a la administración del barrio cerrado. Las asociaciones habían solicitado que se implementen corredores biológicos y se declare una reserva natural para resguardar a los carpinchos. Entre las medidas propuestas también figuraban la instalación de reductores de velocidad, como lomas de burro, para reducir el riesgo de accidentes con fauna nativa.

“Se le pidió a Nordelta que se hagan más corredores biológicos y una reserva natural para ellos”, detalló Federico y aseguró: “Además, que se detengan en parte los desarrollos y se implementen medidas para la circulación segura”.

El representante señaló que muchos vecinos del barrio no están en contra de la presencia de los carpinchos, ya que sabían de su existencia antes de adquirir sus propiedades. “Cuando adquirieron el hogar, sabían de la existencia de los ejemplares”, indicó Federico y agregó: “Los negocios inmobiliarios millonarios no tienen en cuenta eso”.