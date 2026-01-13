No es mito: así podés lograr que tu potus florezca sin sacarlo al exterior

El potus es de esas plantas que parecen hechas para sobrevivir a todo. Aguanta descuidos, se adapta rápido y llena de verde cualquier ambiente sin pedir demasiado. Por eso es un clásico de interiores. Lo que casi nadie espera es que, en determinadas condiciones, también puede florecer.

No es algo habitual. De hecho, muchos conviven años con un potus sin ver una sola flor. Pero que sea poco común no significa que sea imposible. La floración depende de un combo de factores y, sobre todo, de que la planta esté en un momento de madurez y bienestar y esto se puede lograr sin sacarla al exterior.

El gran obstáculo en interiores suele ser la iluminación. El potus necesita mucha claridad, pero no tolera bien el sol directo, que puede quemar hojas y estresar la planta . La clave es la luz indirecta abundante. Un buen lugar es cerca de una ventana luminosa, donde reciba claridad durante varias horas sin que los rayos le peguen de lleno. Cuando el potus está en un rincón oscuro, crece igual, pero suele hacerlo de forma más lenta, con hojas más pequeñas y con menos chances de completar su ciclo. Si la idea es estimularlo al máximo, la ubicación importa tanto como el riego.

Una vez resuelta la luz, aparece la segunda parte: el manejo del agua. El potus no es fan del exceso. Si la maceta se encharca, las raíces se debilitan y la planta se frena. Lo ideal es un riego moderado, dejando que el sustrato se oree entre riego y riego. También ayuda usar un sustrato liviano, con buen drenaje, que no se compacte. Una maceta con agujeros es básica. Y si el agua queda retenida en el plato, conviene retirarla.

En primavera y verano, cuando la planta está más activa, una fertilización suave puede marcar diferencia. No hace falta exagerar. Un aporte regular, en dosis moderadas, suele ser suficiente para acompañar el crecimiento y fortalecerla. La floración, cuando ocurre, suele ser una consecuencia de ese buen estado general, no un “truco” instantáneo.

Temperatura estable, humedad y… paciencia

Otro factor que influye es el ambiente. El potus prefiere temperaturas estables, sin cambios bruscos, lejos de corrientes frías y del aire directo de calefacción o aire acondicionado. La humedad también ayuda, especialmente en casas secas. Algunas personas lo notan rápido: cuando el ambiente mejora, el potus se ve más vigoroso, con hojas grandes y un verde más intenso. Eso es una señal de adaptación.

Y acá aparece lo más importante: la edad de la planta. Los potus jóvenes, por lo general, no florecen. Necesitan tiempo. Por eso, lograr flores en interior suele ser un objetivo de largo plazo. Las flores, además, no son grandes ni vistosas. Suelen ser pequeñas y discretas. No compiten con el atractivo principal, que sigue siendo el follaje y su capacidad de trepar o colgar con fuerza.

En síntesis, la floración del potus no es el punto de partida, sino el resultado. Cuando aparece, suele indicar que la planta está cómoda, fuerte y bien cuidada. Si tu potus está creciendo con hojas sanas, sin amarillamientos y con buen ritmo, ya vas por buen camino. Y si un día asoma una flor, más que una casualidad, será una confirmación: tu planta encontró su lugar.