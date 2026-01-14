Alerta roja por cianobacterias en la República de los Niños: alto riesgo para la salud en lagunas bonaerenses

Detectaron cianobacterias en el lago de la República de los Niños, en La Plata, y activaron la alerta roja por riesgo alto para la salud.

El sistema de monitoreo provincial detectó la presencia de cianobacterias en el lago de la República de los Niños, en la ciudad de La Plata, y activó la alerta roja por riesgo sanitario alto. La advertencia fue difundida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua (ADA), que actualizaron el mapa del semáforo sanitario en distintos cuerpos de agua del territorio bonaerense.

Cuál es el informe sobre el agua de la laguna en La Plata Axel Kicillof manifestó su intención de que la provincia de Buenos Aires se quede con la República de los Niños PBA Según informaron las autoridades, el agua presenta una intensa coloración verde y una capa continua en la superficie, signos característicos de una proliferación avanzada de cianobacterias. “No debe usarse para consumo ni para higiene”, advirtieron, y recomendaron evitar cualquier tipo de contacto directo. Además, pidieron mantener alejados a niños y mascotas debido al riesgo que representan las toxinas que pueden liberar estos microorganismos.

Cuáles son los municipios de la provincia que están en alerta En el último relevamiento oficial, cuatro municipios quedaron ubicados en alerta roja, lo que implica un riesgo alto para la salud. Se trata de la Laguna de Chascomús, la Laguna Gómez en Junín, la Laguna de Lobos y la Laguna de Monte, en San Miguel del Monte, todas ellas espacios recreativos muy concurridos por vecinos y turistas.

En tanto, otras lagunas y cursos de agua de la provincia fueron señalados con alerta naranja, que indica riesgo sanitario medio. En ese listado figuran la Laguna Sauce Grande, en Monte Hermoso; las lagunas Tablillas, Chis Chis y Las Barrancas, en Lezama; la Laguna Hinojo, en Trenque Lauquen; la Laguna La Salada, en Pehuajó; la Laguna Cuero del Zorro, en Rivadavia; la Laguna Juancho, en Daireaux; el Lago La Salada, en General Pinto; el Río Salado a la altura del Puente Moquehuá, en el partido de 25 de Mayo; y el Lago de la República de los Niños, en La Plata.

Qué son las cianobacterias De acuerdo con los especialistas, las cianobacterias —también conocidas como algas verde-azules— son bacterias que proliferan en grandes cantidades debido a factores como las altas temperaturas, la sequía y la mayor exposición solar. Suelen desarrollarse principalmente en aguas dulces y salobres, y su crecimiento se intensifica entre fines de la primavera y comienzos del otoño.