Tendencias en muebles 2026: menos perfección y más personalidad

l diseño de interiores en 2026 deja atrás el look perfecto y las tendencias apuntan a los por muebles con carácter, formas orgánicas y materiales nobles que priorizan la identidad del hogar. Los interiores se alejan del minimalismo rígido y de los ambientes que parecen recién salidos de un catálogo.

Sofás curvos y tapizados con estampas audaces marcan el diseño de muebles 2026, con interiores más expresivos y personales. Foto: Lauren Gilberthorpe x Alexander J Collins.

El 2026 confirma un cambio de era en el diseño de muebles . La tendencia apunta a hogares que se sientan reales, construidos con el tiempo, donde conviven piezas nuevas, muebles vintage y objetos con historia. El objetivo ya no es la perfección visual, sino la personalidad.

Las líneas rectas pierden protagonismo frente a formas curvas y envolventes. Sofás redondeados, mesas ovaladas y respaldos orgánicos dominan el mobiliario del año. Estas siluetas no solo aportan movimiento visual, sino también una sensación de confort y bienestar, ideal para espacios pensados para disfrutarse y no solo para exhibirse.

Después de años de maderas claras y tonos neutros, vuelven con fuerza acabados más profundos como nogal, caoba y roble oscuro. Estas maderas aportan calidez, peso visual y una elegancia atemporal. En 2026 , el lujo se redefine: menos ostentación y más calidad, textura y profundidad.

Los muebles incorporan detalles visibles que los convierten en piezas protagonistas. Ribetes marcados, costuras a la vista y bordes trabajados dejan en claro que el diseño está en los pequeños gestos. Cada mueble busca destacarse sin estridencias, aportando carácter y singularidad al conjunto del espacio.

Sillones con estampas y brillo para animarse

La última gran tendencia del año invita a perder el miedo al impacto visual. Sillones con estampas naturales, gráficas o animal print conviven con mesas y aparadores laqueados en alto brillo. En 2026, el mobiliario deja de ser neutro y se transforma en una verdadera declaración de estilo.

Tendencias en muebles 2026: curvas suaves, maderas oscuras, estampas protagonistas y un estilo coleccionado definen el nuevo diseño de interiores. Foto: Pexels.