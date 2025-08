Mario Pergolini apuntó contra Morena Rial tras afirmar que "ni en pedo" se levantaría temprano a trabajar

Luego de que en 2023, la joven aseguró que no la "criaron para trabajar en un supermercado", ahora expresó: "Tampoco a las 8 de la mañana, ustedes se levantan a esa hora, yo no. Los amo a todos, vuelvo a ser meme... Pero ni en pedo me levanto a laburar a las 8 de la mañana".

En tanto que en Otro día perdido, Mario Pergolini presentó la sección No comments (Sin comentarios, en español), en el que habló sobre la entrevista de Morena Rial. "No me voy a meter en la relación familiar, porque no tengo porqué", comenzó aclarando el conductor. Luego, confesó: "Pero esta chica me preocupa. Me preocupa por cómo se toma todo".