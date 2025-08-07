La nueva vida de la China Suárez en Turquía junto a Mauro Icardi

La China Suárez compartió una foto en redes que confirmía el inicio de una nueva etapa junto al futbolista en Estambul.

La China Suárez atraviesa una nueva etapa en su vida en Turquía y lo comparte con sus más de 7 millones de seguidores en redes sociales. En las últimas horas, publicó una imagen que confirma un importante paso junto a Mauro Icardi.

La actriz compartió una fotografía con un león y un llavero con las letras "M" y "E", acompañada del mensaje: “Hogar nuevo. Oficialmente mudados”. Así confirmó que dejaron atrás la casa que el futbolista del Galatasaray compartía con sus hijas y su ex, Wanda Nara.

Captura La China Suárez sorprendió con una publicación desde Turquía. Foto: Archivo Nueva vida de Mauro Icardi con la China Suárez En esta nueva etapa, Mauro Icardi y la ex Casi Ángeles convivirían con Rufina, la hija que María Eugenia tuvo con Nicolás Cabré, quien recientemente expresó estar de acuerdo con la decisión de que su hija se mude con su madre.

Diferente fue la postura de Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia, los hijos menores que comparte con la China. Aunque los pequeños están actualmente en Turquía, el viaje es temporal.