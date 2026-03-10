¿La música alta mejora el rendimiento en el gimnasio? Un estudio lo revela

Un reciente estudio revela que la música alta no mejora el rendimiento en el gimnasio. Aquí, todos los detalles.

Aunque a muchos les gusta entrenar con música a todo volumen, un estudio reciente muestra que esto no mejora el rendimiento físico. Investigadores de la Universidad del Sur de California analizaron cómo el volumen de la música influye en la percepción del esfuerzo durante las clases de gimnasio y encontraron que más decibeles no equivalen a un entrenamiento más intenso.

El estudio incluyó a 189 participantes que asistieron a sesiones de fitness con pesos. Algunas clases tenían música cerca de 91 decibeles y otras alrededor de 88 decibeles. Los investigadores midieron el esfuerzo percibido al final de cada entrenamiento mediante encuestas y compararon los resultados entre los diferentes volúmenes de sonido.

Los resultados fueron claros: no hubo diferencias significativas en el esfuerzo reportado entre quienes entrenaron con música alta y quienes lo hicieron con música más suave. Esto indica que subir el volumen no hace que el entrenamiento sea más intenso ni más efectivo.

Los autores publicaron sus hallazgos en la revista JAMA Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Señalan que bajar el volumen es una forma simple de proteger la salud auditiva sin afectar la calidad del ejercicio, especialmente para quienes entrenan varias veces a la semana.

La música, eso sí, sigue teniendo beneficios psicológicos. Puede mejorar la motivación, distraer del cansancio y hacer que la rutina sea más agradable. Incluso ritmos moderados pueden sincronizarse con el movimiento y ayudar a mantener el ritmo durante el entrenamiento.