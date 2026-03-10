Limpia tu freidora de aire en 10 minutos y saca toda la grasa

El truco casero para limpiar la freidora de aire que todos deberían saber. Tu freidora acumula grasa y este truco de 10 minutos lo soluciona.

La freidora de aire acumula grasa con cada uso y muy poca gente la limpia bien. El truco no requiere productos químicos caros ni esfuerzo físico. No hace falta agregar nada más ni cambiar proporciones. La fórmula es simple y funciona en todas las marcas y tamaños de freidora.

Limpia tu freidora y déjala sin grasa Con dos cucharadas de bicarbonato, tres de jabón líquido, tres de vinagre y un litro de agua caliente el resultado es sorprendente. Diez minutos de reposo y listo. La canasta queda como nueva sin raspar ni frotar con fuerza.

freidora 2 El proceso es directo. Se mezclan los ingredientes en la canasta o en un recipiente aparte, se sumergen las piezas desmontables y se deja reposar diez minutos. Después se lava con esponja suave bajo el chorro de agua. Sin rascar, sin estropajo de metal, sin dañar el recubrimiento antiadherente que protege la superficie interior.