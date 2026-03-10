Brasil al final del verano: tres playas que siguen siendo un paraíso en marzo

Brasil lleva décadas consolidado como uno de los destinos más elegidos por quienes buscan sol, mar y naturaleza en Sudamérica. Su extensa costa sobre el Atlántico ofrece cientos de playas que cada año reciben visitantes de todas partes del continente.

Sin embargo, el atractivo del país no desaparece cuando el calendario avanza y la temporada alta empieza a bajar. Por el contrario, en varios rincones del litoral el clima continúa siendo agradable y el mar mantiene temperaturas perfectas para disfrutar de unos días frente al agua.

Para muchos viajeros, marzo es incluso uno de los mejores momentos para recorrer la costa brasileña. El calor sigue presente, pero el movimiento turístico disminuye notablemente. Esa combinación permite disfrutar de paisajes espectaculares con mayor tranquilidad. Entre los lugares que destacan en esta etapa aparecen tres destinos que combinan naturaleza, mar y un ambiente relajado: Praia do Rosa, Bombinhas e Ilha do Mel.

En el estado de Santa Catarina se encuentra Praia do Rosa, una de las playas más pintorescas del sur del país. Está situada a unos 90 kilómetros de Florianópolis y se distingue por su forma de bahía abierta al océano, rodeada de cerros cubiertos de vegetación.

La combinación de arena clara, mar azul y colinas verdes crea una postal difícil de olvidar . Durante marzo, el clima sigue siendo cálido, lo que permite pasar largas jornadas frente al agua o practicar deportes acuáticos. El surf es una de las actividades más comunes en este sector de la costa.

Praia Vermelha La Praia Vermelha está ubicada al lado de Copacabana. Shutterstock

Pero Praia do Rosa también es ideal para quienes buscan caminar y explorar. Desde allí parten senderos naturales que conectan con otros balnearios cercanos. Entre los más visitados aparecen Praia Vermelha y Praia do Ouvidor, dos playas que conservan un ambiente más tranquilo y natural.

Bombinhas, uno de los mares más claros del sur de Brasil

Otro de los destinos destacados del litoral catarinense es Bombinhas. Esta localidad se encuentra en una pequeña península rodeada por distintas bahías que forman playas de aguas calmas y muy transparentes.

Durante marzo, el océano suele mostrarse más tranquilo que en pleno verano, algo que favorece actividades acuáticas como el snorkel o el buceo recreativo. En muchos sectores es posible observar peces y vida marina con gran claridad.

Uno de los lugares más famosos es Praia da Sepultura. Allí el agua suele ser particularmente transparente, lo que la convierte en uno de los puntos preferidos por quienes desean explorar el fondo marino.

Además del mar, Bombinhas ofrece otras experiencias ligadas a la naturaleza. Paseos en lancha alrededor de la península permiten descubrir nuevas playas desde el agua, mientras que los senderos costeros llevan a miradores con vistas panorámicas del Atlántico.

Ilha do Mel, un refugio natural lejos del ruido

Más al norte aparece un destino completamente distinto a los balnearios tradicionales. Se trata de Ilha do Mel, una isla ubicada frente a la Bahía de Paranaguá, en el estado de Paraná.

El acceso se realiza únicamente en lancha, ya que dentro de la isla no circulan autos. Esa particularidad ayuda a preservar el entorno natural y crea un ambiente mucho más relajado que en otros destinos turísticos.

En marzo, las playas mantienen temperaturas agradables y el flujo de visitantes es menor que en verano. Esto permite recorrer el lugar con calma y disfrutar de su paisaje sin aglomeraciones.

Entre los sitios más visitados se encuentra la histórica Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, una antigua construcción ubicada frente al mar. También es muy popular el Farol das Conchas, un faro al que se llega tras subir varios escalones y desde donde se obtiene una vista panorámica del océano.

Un momento ideal para disfrutar Brasil

Viajar a la costa brasileña fuera de la temporada alta tiene ventajas evidentes. Hay menos turistas, los paisajes se disfrutan con mayor tranquilidad y el clima sigue siendo favorable para las actividades al aire libre.

Praia do Rosa, Bombinhas e Ilha do Mel son tres ejemplos claros de cómo Brasil mantiene su atractivo incluso cuando el verano comienza a despedirse.

Con mar cálido, escenarios naturales y una atmósfera mucho más relajada, estos destinos demuestran que la temporada de playa en Brasil puede extenderse mucho más allá del calendario.