El sentido posteo de Cris Morena en medio de su difícil momento familiar

Luego de la dolorosa y trágica pérdida de su nieta de 7 años, Cris Morena sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje sus redes sociales.

Transitando un momento familiar muy duro tras el reciente fallecimiento de su nieta Mila en una tragedia náutica, Cris Morena recordó este jueves en redes sociales que tres décadas atrás, una producción icónica comenzaba a dejar su huella en el corazón de millones. A través de un conmovedor post en Instagram, la productora conmemoró el legado de Chiquititas, esa historia que "nos enseñó a mirar el cielo con otros ojos". La creadora compartió: "Chiquititas es la voz que nos canta y nos recuerda que nunca dejemos ir a nuestro niño interior: ese hogar, ese rinconcito de luz donde aprendimos a reír, soñar y vivir en alegría".

El homenaje incluyó un video con jóvenes talentos de su escuela Otro Mundo, quienes interpretaron uno de los clásicos temas de la serie. Las imágenes compartidas en redes sociales, se entrelazaron con escenas inolvidables del programa que definió a toda una generación. Cris Morena reflexionó: "Treinta años después, seguimos creyendo que las alas crecen cuando el corazón decide Volar Mejor".

El mensaje de la autora resaltó la vigencia de Chiquititas. Destacó que su esencia perdura en los artistas de su academia, quienes "con alas propias, eligen el camino del corazón para cantar, bailar, asombrarse". Además, enfatizó: "Y, por último, sigue vivo en cada uno de los que creemos que ‘si encontras tu chiquitita no hay que dejarla ir… Porque es la mejor partecita para comprender cómo hay que vivir’".

El posteo de Cris Morena para conmemorar los 30 años de Chiquititas Cris Chiquititas Cris Morena recordó que pasaron tres décadas desde el debut de Chiquititas. Foto: Instagram @bycrismorena El cierre del video fue tan emotivo como el tributo en sí, con una dedicatoria que decía: "Gracias por 30 años de volar juntos. Chiquititas vive en quien encuentra su chiquitita cada día". La publicación conmovió a sus seguidores, evocando nostalgia y gratitud por la serie que trascendió generaciones.