Qué reveló la autopsia al cuerpo de una de las menores que murió junto a Mila Yankelevich
La muerte de Ari Buchman, una de las menores que se encontraba en el velero junto a Mila Yankelevich, fue confirmada la semana pasada.
La semana pasada, un trágico choque entre una barcaza y un velero tuvo lugar en Miami. Como consecuencia del accidente náutico, Mila Yankelevich (7), nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, Erin Ko (13) y Ari Buchman (11), fallecieron.
En las últimas horas, la Oficina del Médico Forense del condado de Miami Dade dio a conocer los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven de 11 años. Según revelaron, Buchman murió como consecuencia de un ahogamiento accidental, luego de que una barcaza impactara contra el velero en el que viajaban una mujer de 19 años y cinco menores.
Como consecuencia del choque, tres menores perdieron la vida, mientras que la instructora y otra menor de 7 años se salvaron. La niña fue enviada a casa luego de que le realizaran varios puntos de sutura.
Se conoció un nuevo video del choque que terminó con la vida de Mila Yankelevich
Se viralizó un nuevo video del momento en el que la barcaza impactó contra el velero que pertenecía al campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation. En las imágenes se observa cómo la embarcación pasó por encima al velero. En pocos segundos, la pequeña embarcación quedó destruida por completo.
El nuevo video del choque
Por último, desde la Guardia Costera aseguraron que mantienen su compromiso de realizar una investigación exhaustiva para asegurar que se esclarezcan todos los hechos. “Solicitamos constantemente la experiencia de nuestras agencias policiales federales, estatales y locales asociadas, y este caso no es la excepción. Nuestro equipo de investigación contará con investigadores de Argentina, país de origen de una de las víctimas”, indicaron.