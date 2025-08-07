Qué reveló la autopsia al cuerpo de una de las menores que murió junto a Mila Yankelevich

La muerte de Ari Buchman, una de las menores que se encontraba en el velero junto a Mila Yankelevich, fue confirmada la semana pasada.

Ari Buchman, una de las menores que perdió la vida junto a Mila Yankelevich.

La semana pasada, un trágico choque entre una barcaza y un velero tuvo lugar en Miami. Como consecuencia del accidente náutico, Mila Yankelevich (7), nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, Erin Ko (13) y Ari Buchman (11), fallecieron.

En las últimas horas, la Oficina del Médico Forense del condado de Miami Dade dio a conocer los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven de 11 años. Según revelaron, Buchman murió como consecuencia de un ahogamiento accidental, luego de que una barcaza impactara contra el velero en el que viajaban una mujer de 19 años y cinco menores.

Como consecuencia del choque, tres menores perdieron la vida, mientras que la instructora y otra menor de 7 años se salvaron. La niña fue enviada a casa luego de que le realizaran varios puntos de sutura.

Se conoció un nuevo video del choque que terminó con la vida de Mila Yankelevich Se viralizó un nuevo video del momento en el que la barcaza impactó contra el velero que pertenecía al campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation. En las imágenes se observa cómo la embarcación pasó por encima al velero. En pocos segundos, la pequeña embarcación quedó destruida por completo.