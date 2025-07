La extraña conexión de Mila, la hija de Tomás Yankelevich, con Romina Yan

"Yo tengo una conexión de alegría y de recuerdos, porque si me enfoco en la falta y ese espacio vacío, no se puede. Además pasan cosas locas, mi hija tiene seis años ¡No la conoció! Obviamente yo le hablo de ella, no es que le muestro miles de videos, ella ni siquiera vio ‘Chiquititas’ y vivimos en Estados Unidos, pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño a la tía Ro’, y hablamos de eso mucho”, añadió.