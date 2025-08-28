Todo comenzó cuando Paula Varela contó que Santiago del Moro no tenía firmado su nuevo contrato con Telefe y que existía la posibilidad de que abandonara el canal de las tres bochas. Mucho se habló sobre el tema y tanto Laura Ubfal como Yanina Latorre desmintieron este rumor. Pero, ¿de dónde salió?

“En el momento que yo escuché lo de Paula le escribí a Santiago", explicó Yanina Latorre y continuó: "Primero hay que destacar que Santiago tiene un contrato vigente que vence en diciembre, el próximo iría hasta el 2030 y ya lo tiene todo cerrado de palabra y para él es un ‘sí’. Me explicó que Gran Hermano no arrancó oficialmente porque ahora están preparando MasterChef, que lo va a conducir Wanda Nara y arranca en octubre".

Y sumó: "De todas maneras del Moro me contó que ya hubo dos reuniones de Gran Hermano, que arrancaría en febrero del año que viene. Es cierto que hoy no tiene el otro contrato firmado pero todavía tiene uno vigente y sigue cobrando todos los meses, aunque no vaya".

Santiago del Moro .jpg Santiago del Moro Instagram oficial de Santiago del Moro/ @santidelmoro.

De dónde salió el falso rumor sobre Santiago del Moro y Telefe "Con respecto al origen de este rumor falso, Santiago no desconfía de Varela, no es que ella lo inventó, él piensa que como el canal está en venta, y hay cinco grupos, podría estar relacionado con esto ya que siempre hay uno o dos grupos ‘que son medio sucios’ y empiezan a tirar fake News para llamar la atención", detalló Yanina.