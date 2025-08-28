El triste presente de Esmeralda Mitre: los dolorosos objetos familiares que tuvo que rematar

Para saldar millonarias deudas, Esmeralda Mitre acude a una casa de remates y no se puede creer los objetos que vende.

El nombre de Esmeralda Mitre volvió a acaparar la atención de los medios, pero esta vez no por sus habituales escándalos. En el programa Sálvese quien pueda, la conductora Yanina Latorre realizó una contundente revelación sobre la vida de la actriz, asegurando que está atravesando un delicado momento económico por increíbles deudas.

Esmeralda Mitre, en una delicada situación Foto: Captura de video El Trece

De acuerdo a la información que reveló Yanina Latorre, la actriz estaría recurriendo a una reconocida casa de remates para vender pertenencias de gran valor. La conductora aseguró que la actriz "Debe 17 palos de expensas", lo que ha provocado que se desprenda de objetos que no solo tienen un gran valor monetario, sino también un importante peso afectivo.

yanina latorre (1) Yanina Latorre expuso por completo a Esmeralda Mitre. Captura de TV

Latorre explicó que Mitre está yendo "todos los días" a la casa de remates y que ya entregó dos lotes. El primero es una obra de arte de García Uriburu, valuada en 4500 dólares, una cifra que demuestra la magnitud de los bienes que la actriz está rematando para salir de su delicado presente económico. Pero el lote que más conmocionó a la conductora y a los panelistas del programa fue el segundo: un retrato de su padre, Bartolomé Mitre, con su abuela, realizado por Ernesto Valls, un cuadro de gran valor sentimental que expone el difícil momento por el que la actriz está atravesando. "Esto ya me dolió más, porque es un retrato de su papá con su abuela. Es el retrato de bebé", remarcó Latorre.