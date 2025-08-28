El triste presente de Esmeralda Mitre: los dolorosos objetos familiares que tuvo que rematar
Para saldar millonarias deudas, Esmeralda Mitre acude a una casa de remates y no se puede creer los objetos que vende.
El nombre de Esmeralda Mitre volvió a acaparar la atención de los medios, pero esta vez no por sus habituales escándalos. En el programa Sálvese quien pueda, la conductora Yanina Latorre realizó una contundente revelación sobre la vida de la actriz, asegurando que está atravesando un delicado momento económico por increíbles deudas.
De acuerdo a la información que reveló Yanina Latorre, la actriz estaría recurriendo a una reconocida casa de remates para vender pertenencias de gran valor. La conductora aseguró que la actriz "Debe 17 palos de expensas", lo que ha provocado que se desprenda de objetos que no solo tienen un gran valor monetario, sino también un importante peso afectivo.
Latorre explicó que Mitre está yendo "todos los días" a la casa de remates y que ya entregó dos lotes. El primero es una obra de arte de García Uriburu, valuada en 4500 dólares, una cifra que demuestra la magnitud de los bienes que la actriz está rematando para salir de su delicado presente económico. Pero el lote que más conmocionó a la conductora y a los panelistas del programa fue el segundo: un retrato de su padre, Bartolomé Mitre, con su abuela, realizado por Ernesto Valls, un cuadro de gran valor sentimental que expone el difícil momento por el que la actriz está atravesando. "Esto ya me dolió más, porque es un retrato de su papá con su abuela. Es el retrato de bebé", remarcó Latorre.
Esmeralda Mitre le respondió a Yanina Latorre
Tras la información dada por Yanina Latorre en su ciclo televisivo, Esmeralda Mitre se sintió en la necesidad de dar a conocer que solo parte de la información es cierta. En dos historias compartidas en su cuenta de Instagram aseguró que no ha podido pagar las expensas porque se encuentra en juicio con la administración del edificio: "Tengo juicio con la administración y con la política Diana Mondino, ella se mudó a mi edificio, hizo obra y me destrozó el departamento".
Asimismo, aprovechó el momento para dejar en claro su postura acerca de la actitud de su colega al hablar de forma incorrecta de su situación delicada. "Yanina miente en todo, desinforma y angustia a quienes que me quieren por eso está denunciada en lo penal", cerró en el posteo.