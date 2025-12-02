Cuáles son las reformas que impulsa el Gobierno para combatir los robos de celulares, ruedas y medidores

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus , dio explicaciones en la Legislatura este martes en base al proyecto de reforma de los delitos infraganti (en flagrancia), cuyo objetivo es fortalecer la respuesta penal y agilizar la aplicación de penas en casos donde el imputado es sorprendido al cometer el hecho, in fraganti, especialmente en delitos como robos , hurtos y encubrimientos, entre otros.

Ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), dio detalles del proyecto que busca agilizar los trámites judiciales en los casos en que una persona es detenida mientras comete un delito o inmediatamente después, durante su persecución. En la exposición también estuvieron presentes el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, y el director general de Policías, Marcelo Calipo.

Mercedes Rus explicó que, para que un delito sea considerado flagrancia , deben cumplirse condiciones: el delincuente debe ser sorprendido al intentar robar, por ejemplo, en el momento de cometerlo o inmediatamente después; mientras es perseguido por la fuerza pública o mientras tiene en su poder los objetos robados que indiquen que acaba de participar en un delito. Además, para aplicar procedimiento de flagrancia la pena del delito no debe superar los 20 años.

"El sistema de cámaras ha sido clave en la mejora de este procedimiento. Tenemos intervenciones derivadas de las alertas generadas por cámaras, alarmas comunitarias y detectores de patentes", explicó Rus.

Las cámaras de seguridad no solo permiten identificar a los delincuentes, sino que facilitan la aprehensión en tiempo real. Según la funcionaria, este sistema permite que la policía pueda actuar rápidamente cuando un sospechoso es sorprendido con objetos robados, como una rueda o un celular, confirmando su identidad a través de las imágenes captadas.

En cuanto al uso de tecnología, la funcionaria subrayó el crecimiento de la infraestructura de seguridad en Mendoza. "El número de vistas de cámaras con reconocimiento de patentes en la provincia, alcanza en 2025 los 92 millones de vistas. Estamos comenzando con el reconocimiento facial también", explicó.

La ministra también destacó la integración de cámaras municipales y privadas, así como las alarmas vecinales conectadas al 911, lo que refuerza la seguridad en toda la provincia.

Reorganización y nuevos plazos para combatir la flagrancia

Una de las reformas clave del proyecto es la reorganización interna del Ministerio Público Fiscal, que deberá conformar equipos especializados para el impulso y soporte técnico de las causas de flagrancia. "La asignación de un fiscal particular al sistema de flagrancia es fundamental porque le da especialidad al tratamiento, lo que permitirá un abordaje más rápido y eficiente", afirmó Rus.

Además, el proyecto establece que la Suprema Corte y los organismos de gestión deberán adecuar sus protocolos para garantizar que los plazos previstos en la ley se cumplan en toda la provincia.

La reforma también reorganiza los plazos y etapas del proceso de flagrancia para evitar dilaciones en casos de menor complejidad. «La reforma busca darles razonabilidad a los plazos, para que los fiscales tengan el tiempo necesario para reunir pruebas y, a su vez, establece plazos máximos para evitar la dilación, fortaleciendo respuestas más rápidas, tanto para las víctimas como para el sistema de seguridad en general», sostuvo la ministra.

Infraganti: ruedas, celulares y medidores, los delitos más comunes

El proyecto de reforma pretende dar una respuesta más efectiva a delitos de menor escala pero de alto impacto social, como el robo de ruedas, celulares, cobre y medidores.

"Es necesario que los jueces tengan las garantías necesarias para imponer penas más contundentes en delitos como estos", señaló Rus.

A través de esta reforma, se busca que el sistema judicial brinde a estos delitos el espacio que merecen, a la vez que se agiliza el proceso para mejorar la respuesta a las víctimas.

Una nueva cárcel

En relación con la infraestructura penitenciaria, la ministra anunció que a finales de año se abrirá la licitación para la construcción de la cárcel Almafuerte III, destinada a delitos de menor gravedad.

"Con esta nueva cárcel, los jueces podrán imponer penas más firmes, y estaremos garantizando que el sistema penitenciario esté preparado para hacer frente a estos casos", concluyó Rus.