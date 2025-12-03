"Profetizaron el apocalipsis": el cruce de Javier Milei con economistas en La Rural

El presidente expone ante empresarios, criticó comparaciones con 2017 y afirmó que su gobierno canceló deuda mientras acumula reservas con equilibrio fiscal.

Javier Milei encabeza este miércoles el cierre del Encuentro de Líderes en La Rural, repitiendo su presencia por segundo año consecutivo en una jornada que reunió a los principales empresarios del país y generó una fuerte expectativa en el sector privado.

El Presidente asistió acompañado por Karina Milei y por el vicepresidente del Banco Central, además de otros funcionarios que siguieron de cerca su exposición. Entre las figuras del gabinete que participaron del evento estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Interior, Diego Santilli.

La disertación de Javier Milei Durante su presentación, Milei concentró su mensaje en la situación del tipo de cambio, la política fiscal y la acumulación de reservas. Cuestionó comparaciones con 2017 y apuntó contra la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri, al asegurar que “nunca se hizo el ajuste fiscal” y que ese período se sostuvo con “endeudamiento por 60.000 millones de dólares netos”.

El mandatario remarcó que su administración sostiene superávit fiscal y destacó: “Nosotros cancelamos deuda”. En ese marco, volvió a criticar a analistas y consultoras económicas: “Toman una serie y calculan el promedio según donde les conviene que quede el tipo de cambio, especialmente para salvar a clientes perjudicados por sus propias recomendaciones”.

Milei cuestionó que “quieran licuar con el hambre de los argentinos sus errores de pronósticos” y sostuvo que la dinámica del tipo de cambio responde a la volatilidad estructural del país: “En épocas de populismo descontrolado, el dólar se dispara; cuando hay un gobierno ordenado, se aprecia. Con esa volatilidad, no tiene sentido trabajar con promedios”.