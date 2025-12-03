Murió la motociclista que chocó con un colectivo en Guaymallén

Micaela Vanesa Arias Saiff, de 31 años, murió a causa de las graves heridas sufridas en el siniestro vial ocurrido en Guaymallén. El conductor del colectivo dio negativo en el dosaje de alcohol.

Una colisión fatal tuvo lugar en el departamento de Guaymallén. El siniestro involucró a una motocicleta y un colectivo de la línea 200, y terminó con la conductora del rodado menor, Micaela Vanesa Arias Saiff (31), hospitalizada con graves lesiones y, posteriormente, fallecida.

El siniestro ocurrió cerca de las 12 de este martes en la intersección de las calles Manuel Arroyo y Luis Serra. El hecho se produjo cuando un colectivo, circulaba en sentido este por calle Luis Serra e impactó de frente con la motocicleta Motomel 110 cc, que se desplazaba en sentido sur por calle Manuel Arroyo.

A raíz de la violenta colisión, que dejó el parabrisas del colectivo roto, la motociclista resultó con heridas de extrema gravedad. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a Arias Saiff en el lugar y le diagnosticó una fractura expuesta en el miembro inferior derecho y politraumatismos.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde a pesar de la atención médica, perdió la vida.