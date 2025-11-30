Una mujer de 38 años murió tras volcar su auto en la Ruta 7

La conductora circulaba de Oeste a Este cuando, por causas desconocidas, su automóvil dio varios tumbos, deteniendo la marcha sobre la calzada.

Una mujer de 38 años falleció esta mañana luego de que el vehículo que conducía volcara en el kilómetro 1075 de la Ruta Nacional 7, en el departamento de Luján, en la zona de la cárcel de Almafuerte.

El trágico suceso ocurrió aproximadamente a las 8.15 horas. La conductora, identificada como Noelia Emilce Valles, circulaba en un automóvil Chevrolet Spin de Oeste a Este. Al llegar a la altura del kilómetro 1075, por motivos que aún se investigan, Valles perdió el control del rodado.

El vehículo dio varios tumbos, deteniendo su marcha sobre la calzada, en la mano que transita hacia el Este. Como consecuencia directa del impacto, la conductora murió en el lugar del accidente.

Junto a ella viajaba un hombre, R. P., de 39 años, quien sufrió politraumatismos. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al acompañante en el sitio, y luego lo trasladó en ambulancia hasta el Hospital Central para recibir atención médica especializada.