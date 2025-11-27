"La maté porque le hacían bullying": el motivo por el que una mujer asesinó a su hija de 9 años

Una mujer asfixió a su hija en Santiago del Estero y declaró que lo hizo porque la niña sufría bullying en la escuela. La acusada permanece en un centro de salud mental.

La mujer acusada de matar a su propia hija de 9 años en su casa de Santiago del Estero, en octubre pasado, declaró que lo hizo porque la menor “era víctima de bullying”.

Tras esa insólita declaración, la Justicia de Santiago del Estero ordenó que María de los Ángeles Russo, de 28 años, continúe internada en el Centro de Salud Mental El Polear. La decisión fue tomada mientras se aguardan los informes periciales psiquiátricos que permitirán establecer si la imputada puede afrontar un proceso penal.

El crimen de Diana, la niña de 9 años que murió en manos de su madre El crimen ocurrió el 30 de octubre en una vivienda de la calle Bernardo de Irigoyen, en el barrio Palermo de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Según la investigación, la mujer le dio a la menor cuatro pastillas de clonazepam y luego la asfixió. Posteriormente intentó suicidarse, pero sus padres llegaron a la vivienda y encontraron a la niña, identificada como Diana, sin vida.

Crimen de Diana, en el barrio Palermo de La Banda de Santiago del Estero La Policía investiga el hecho que ocurrió en el barrio Palermo de La Banda de Santiago del Estero. X La fuerte declaración de la mujer que mató a su propia hija Tras su detención, la mujer declaró ante las autoridades que mató a su hija porque “le hacían bullying” en la escuela y que la niña le había manifestado que “ya no quería vivir”. Durante su declaración, sostuvo: “Yo la salvé a mi hija, yo la maté a mi hija para protegerla del daño, todos querían hacerle daño y yo la salvé”.

El caso es investigado por el fiscal Mariano Gómez, quien solicitó que la acusada sea detenida con prisión preventiva. No obstante, la jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Roxana Menini, rechazó el pedido de la fiscalía, aunque ratificó la continuidad de la internación de Russo en el centro psiquiátrico.