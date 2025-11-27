Tragedia en Puerto Madero: un hombre se arrojó desde el Puente de la Mujer y murió

Un hombre se arrojó al Dique 3 desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero durante la mañana de este jueves.

La tranquilidad de la mañana en Puerto Madero se vio interrumpida este jueves cuando un hombre se arrojó desde el Puente de la Mujer hacia el Dique 3, lo que activó un inmediato operativo de rescate en la zona.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió a las 6.03, hora en que dos testigos dieron aviso a las autoridades tras ver al hombre saltar al agua luego de dejar su ropa en el puente. Minutos después, comenzaron a llegar al lugar unidades de Bomberos de la Ciudad, personal de la Policía, equipo de Prefectura y equipos del SAME.

El equipo de búsqueda encontró el cuerpo puerto madero Tras el intenso operativo, el cuerpo del hombre, según testigos de entre 25 y 35 años, fue encontrado varios metros hacia el norte -cerca a la terminal de Buquebus-. El próximo paso es esperar a la morguera para realizar las eventuales pericias.

El lugar del hecho Embed Según se conoce, el canal de Puerto madero tiene una profundidad de 10 metros aproximadamente, teniendo en cuenta la circulación de las embarcaciones. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre su estado de salud ni sobre los motivos que lo llevaron a arrojarse.