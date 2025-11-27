Quini 6: estos fueron los números ganadores del 26 de noviembre

El Quini 6 volvió a quedar sin ganadores en las principales modalidades y el sorteo dejó un pozo millonario que alcanzará cifras récord en la próxima edición.

El próximo sorteo del Quini 6 ofrecerá uno de los pozos más altos del año.

El Quini 6 volvió a sortear este 26 de noviembre y la historia volvió a repetirse: los premios más importantes quedaron vacantes y el pozo sigue creciendo. Con millones en juego y sin ganadores en las principales modalidades, el próximo sorteo promete cifras récord y renueva la expectativa de miles de apostadores.

Resultados del Quini 6 En la modalidad Tradicional, salieron los números 02 – 04 – 10 – 18 – 32 – 44. El primer premio, con un pozo de $1.880.789.195, quedó vacante, por lo que el monto se acumula para el próximo sorteo.

En La Segunda del Quini, la combinación ganadora fue 08 – 21 – 24 – 26 – 33 – 35. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el premio mayor, de $3.273.613.638, no salió.

quini.jpg La categoría Siempre Sale fue la única con ganadores y repartió más de $270 millones entre 49 apostadores. Foto: Archivo La modalidad Revancha volvió a generar expectativa, pero tampoco tuvo ganador. Los números sorteados fueron 20 – 25 – 34 – 36 – 40 – 41, y el pozo de $7.625.267.937 quedó vacante, lo que impulsa aún más el acumulado general.

La única categoría que dejó ganadores fue el Siempre Sale, con los números 11 – 16 – 18 – 27 – 34 – 45. En esta modalidad, 49 apostadores acertaron cinco números y se repartieron el pozo de $270.139.252, por lo que cada uno cobrará $5.513.045,97.