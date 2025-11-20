Quini 6: mirá los ganadores del miércoles 19 de noviembre

El sorteo del Quini 6 de este miércoles volvió a dejar vacantes los premios mayores y los pozos siguen creciendo para la próxima jugada.

Los principales premios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo del miércoles.

La edición del Quini 6 del miércoles 19 de noviembre dejó nuevamente varios pozos vacantes y un acumulado millonario para el próximo sorteo. El pozo estimado para el domingo asciende a 12.700 millones de pesos.

Resultados del Quini 6: 19 de noviembre En el Primer Sorteo Tradicional salieron los números 12, 14, 24, 29, 37 y 45. El primer premio, de 1.448 millones de pesos, quedó vacante.

En La Segunda del Quini, los números ganadores fueron 03, 18, 29, 30, 33 y 34. El primer premio, 2.840 millones de pesos. también quedó vacante. El segundo premio tuvo dieciocho ganadores, que cobraron 1.678.525 pesos cada uno.

La modalidad Revancha sorteó los números 04, 05, 10, 32, 35 y 39. El premio mayor, de 6.884 millones de pesos, volvió a quedar sin dueño.