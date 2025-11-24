Cómo resumir un video con IA para que no tengas que verlo: el sencillo paso a paso

Con el prompt correcto puedes hacer que la IA de Google te ahorre tiempo. Se puede hacer con la versión gratuita.

Ver tutoriales de 40 minutos puede ser una tarea complicada si corres contrarreloj. Sin embargo, con el avance de la tecnología, ya no es necesario que gastes tu tiempo o coloques la velocidad máxima de reproducción porque la IA de Google puede resumirte en pocas líneas todo el contenido del video.

Para hacerlo solo tienes que abrir la aplicación o sitio web de Gemini (no se puede hacer en ChatGPT) y solo te permite resumir videos de dos plataformas: YouTube o Dailymotion. Por el momento, esta inteligencia artificial aún no permite hacerlo con videos de redes sociales, pero sí con plataformas similares a YouTube.

Google Gemini Escribe lo siguiente a esta IA para que te resuma un video. Google ¿Qué escribir para que la IA resuma el video? Una vez dentro de la aplicación tienes que escribir el siguiente prompt “Quiero que me hagas un resumen del contenido del video del enlace. Haz el resumen de forma esquemática mediante puntos o bulletpoints”. A continuación copia y pega el enlace del video y presiona Enter para que la IA procese tu orden.

Los bulletpoints son opcionales, aunque son los más sencillos para esquematizar la información. Si lo deseas, puedes pedirle un resumen con una determinada cantidad de líneas o palabras, o una imagen con un esquema. Sin embargo, es importante revisar la información porque la IA puede cometer errores.