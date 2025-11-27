Vuelco de un camión con ganado complicó el tránsito en la ruta 7: cinco vacas murieron y varias escaparon

El vuelco ocurrió tras una colisión entre dos camiones en Las Catitas, Santa Rosa. Murieron cinco vacas y otros se dispersaron, generando un amplio operativo.

Un impactante vuelco generó caos vehicular la tarde de este jueves en la ruta 7, a la altura de Las Catitas, Santa Rosa. El accidente lo protagonizó un camión que transportaba ganado, el cual terminó tumbado al costado del camino, tras chocar en la parte trasera de otro rodado de carga. Murieron cinco vacas y otras escaparon.

El siniestro ocurrió cerca de las 15.30 y dejó un saldo de animales muertos, varios atrapados y otros que escaparon hacia la calzada, lo que obligó a un amplio operativo para controlar la zona.

Cómo fue el accidente en Santa Rosa De acuerdo con las primeras pericias, el transporte con hacienda, conducido por un hombre de 33 años, colisionó contra el camión que circulaba adelante, al mando de un chofer de 48 años. El impacto provocó el vuelco del vehículo cargado con alrededor de 65 vacunos.

El escenario que encontraron los efectivos fue complejo: cinco animales murieron, cerca de 20 quedaron atrapados dentro del transporte y el resto se dispersó por la ruta. Personal policial de la jurisdicción y de la División Rural trabajaron durante varias horas para reunir al ganado y trasladarlo a un campo cercano, mientras se encauzaba el tránsito en la zona.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 19.45.10 El conductor del camión volcado fue asistido por médicos y trasladado para su atención. Presentaba politraumatismos y quedó en observación.