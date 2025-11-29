Tragedia en Monserrat: murieron dos mujeres en un brutal choque múltiple

Un brutal choque entre una camioneta, un auto y una bicicleta en el cruce de Belgrano y Huergo dejó dos víctimas fatales y dos heridos graves.

Dos mujeres murieron y otras dos personas resultaron heridas este viernes por la noche en un brutal choque entre una camioneta, un auto y una bicicleta en el barrio porteño de Monserrat. El trágico accidente ocurrió poco antes de las 22 en el cruce de las avenidas Belgrano y Huergo. Debido a la violencia del impacto, los dos carriles izquierdos del boulevard de Huergo quedaron completamente cerrados al tránsito.

¿Quiénes fueron las víctimas fatales? Las dos víctimas fatales fueron mujeres. Una de ellas era una joven ciclista de 27 años que fue trasladada de urgencia al hospital Argerich por una ambulancia que pasaba por la zona. "Ingresó en gravísimo estado. Se le hizo una maniobra de reanimación, pero lamentablemente falleció", explicó Crescenti.

La segunda víctima fue una mujer de 24 años que quedó atrapada en el vehículo. "Había gente atrapada porque uno de los autos terminó prácticamente abrazado a un árbol. Allí constatamos el fallecimiento de una mujer de 24 años. No se le pudo hacer nada para reanimarla", detalló el titular del SAME en A24.

¿Quiénes son los otros heridos? Otras dos personas resultaron heridas. Se trata de un hombre y una mujer que fueron trasladados al hospital Argerich en grave estado, ambos con politraumatismos.

¿Cómo fue el operativo de emergencia? Cinco minutos después del primer llamado, a las 21.58, llegaron al lugar dos móviles policiales y un tercero del SAME junto a bomberos. Los equipos de emergencia trabajaron para asistir a las víctimas y rescatar a las personas atrapadas en los vehículos.