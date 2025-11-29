Los fuertes antecedentes de los jóvenes detenidos tras una persecución en un auto robado

Dos sospechosos de 19 y 20 años escaparon en Mataderos y fueron capturados en Villa Urquiza luego de una persecución en un vehículo robado.

Dos hombres, de 19 y 20 años, fueron detenidos tras una persecución desde Mataderos hasta Villa Urquiza..

Dos jóvenes de 19 y 20 años quedaron detenidos luego de una intensa persecución que comenzó en el barrio porteño de Mataderos y terminó en Villa Urquiza. Ambos escapaban a bordo de un Peugeot 208 robado semanas atrás y tenían antecedentes por tenencia de arma de guerra, entre otras causas.

Policías de la Comisaría Vecinal 9 A patrullaban la zona cuando advirtieron la presencia sospechosa del vehículo en Alberdi y Miralla. Al intentar interceptarlo, el conductor aceleró de golpe y emprendió la fuga rumbo a la avenida General Paz.

La persecución se extendió hasta la altura de la calle Aizpurúa, ya en Villa Urquiza, donde finalmente los policías lograron detener la marcha y reducir a los ocupantes.

El hallazgo tras la persecución Al identificarlos, constataron que ambos jóvenes acumulaban antecedentes por hurto, tenencia simple de arma de guerra sin autorización, posesión de estupefacientes para consumo personal y otros delitos en averiguación.

Dentro del auto, los oficiales hallaron elementos que reforzaron las sospechas: patentes apócrifas, llaves electrónicas, celulares, guantes, herramientas, una barreta y una suma de dinero en efectivo. Además, se verificó que el Peugeot tenía pedido de secuestro por un robo automotor cometido el 1 de noviembre en Quilmes.