Vuelcos y aludes en la Ruta 7 durante la madrugada de este domingo

Las intensas lluvias de la madrugada complicaron seriamente el tránsito en el corredor internacional que conecta Mendoza con Chile. Un alud obstruyó completamente la calzada en el kilómetro 1176 de la Ruta Nacional N° 7.

Vialidad Nacional movilizó equipos para despejar la ruta, tarea que coordinó Gendarmería Nacional junto a G.U.M. de Las Heras.

Las fuerzas de seguridad también atendieron el vuelco de un camión en el kilómetro 1207 de la Ruta 7. Además, un automóvil volcó a la altura de Picheuta, dejando dos ocupantes con traumatismos leves.