Buscan testigos y datos en la investigación por el accidente en el que murió Renato Di Fabio

Renato Di Fabio falleció en un accidente ocurrido en la Ruta 7. Investigan si hubo otros vehículos involucrados y piden ayuda para hallar datos.

Renato Di Fabio falleció el 31 de marzo en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 7, cuando volvía de Chile. El hecho es investigado por la justicia para averiguar qué pasó y si hubo otros vehículos involucrados.

La investigación está a cargo de la fiscal Claudia Ríos, pero familiares de Renato se presentaron como querellantes para hacer un seguimiento y aportar datos. Buscan testigos o cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el hecho, ya que surgen dudas sobre la mecánica del accidente.

zona accidente renato 2 La zona de la Ruta 7 donde ocurrió el incidente. Investigan las circunstancias del accidente en la Ruta 7 El accidente ocurrió cerca de las 16 horas del 31 de marzo, sin que hubiera contingencias climáticas, en una zona de menor riesgo y la víctima tenía mucha experiencia en la conducción de motos y en esa ruta en particular. Además, según pudieron averiguar allegados a la querella en un primer recorrido por la zona, hay una frenada que podría ser indicio de una maniobra de urgencia provocada por terceros o alguna situación extrema ocurrida en la ruta.

Pocos minutos antes la víctima había pasado por el control aduanero de Horcones y la curva en la que desbarrancó está a pocos kilómetros de Punta de Vacas. Renato había viajado a Chile junto con un grupo de amigos en una actividad que en su rutina era frecuente: recorrer la ruta en moto. Ese trayecto era aún más habitual. El grupo regresaba sin mayores dificultades y él se adelantó algunos kilómetros. Sus amigos pensaron encontrarse con él en Uspallata y luego en Mendoza. Al no haberlo logrado, activaron la búsqueda y tras el amanecer del día siguiente fue hallado por el equipo de búsqueda de la policía. El parte policial indicaba que había seguido de largo en una curva. Pero los sondeos posteriores podrían indicar que ocurrió otra cosa.

Cualquier dato puede ser reportado al Ministerio Público Fiscal al correo [email protected] o al correo del abogado querellante: [email protected]