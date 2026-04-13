Accidente en alta montaña: un auto se soltó de una grúa y dio varios tumbos

Un llamativo accidente se registró este lunes en alta montaña, generando preocupación entre los conductores que circulaban por la zona.

Un llamativo accidente se registró este lunes en alta montaña, generando preocupación entre los conductores que circulaban por la zona. El episodio ocurrió sobre la ruta 7, a la altura del kilómetro 1114, en el sector conocido como Curva de Guido, uno de los tramos más transitados del corredor internacional.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, el siniestro se produjo cuando un automóvil que era trasladado por una grúa se desprendió repentinamente del sistema de remolque. Sin control, el vehículo cayó sobre la calzada y comenzó a dar tumbos, sufriendo severos daños materiales.

Accidente en alta montaña genera preocupación A pesar de la violencia del hecho, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, un dato que llevó alivio en medio de la magnitud del episodio. El rodado, sin embargo, terminó visiblemente afectado tras los vuelcos.

En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza, quienes desplegaron un operativo para garantizar la seguridad vial y ordenar el tránsito en la zona afectada.