Guaymallén: chocó con su moto contra una compuerta y murió.

Un hombre de 36 años falleció en Guaymallén luego de colisionar mientras manejaba en su moto. Los detalles del accidente.

Un hombre de 36 años que fue identificado como Miguel Daniel Miranda Guaraña murió a la medianoche de este domingo luego de chocar con su moto contra una compuerta en Guaymallén.

El hecho sucedió en la calle Benjamín Argumedo de ese departamento. Según se indicó desde el Ministerio de Seguridad, el alerta llegó al 911, a través del cual se informaba que una persona estaba tumbada en una acequia.

Cómo fue el accidente en Guaymallén Tras esto, el personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de Miranda Guaraña.