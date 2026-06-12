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Aparatoso accidente en una transitada esquina de Guaymallén

Un violento accidente se registró el viernes a la tarde en Guaymallén, cuando dos vehículos colisionaron en la esquina de Arenales y Silvano Rodríguez.

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El accidente se registró el viernes a la tarde

El accidente se registró el viernes a la tarde

Un violento accidente se registró el viernes a la tarde en Guaymallén, cuando dos vehículos colisionaron en la esquina de Arenales y Silvano Rodríguez. El episodio generó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes de la zona, que se acercaron de inmediato al lugar al escuchar el estruendo del impacto.

Accidente en Guaymallén

Fuerte accidente en Guaymallén

Según se pudo reconstruir, una Renault Kangoo y un Peugeot protagonizaron el choque en esa esquina del departamento mendocino. La violencia del impacto hizo que el utilitario perdiera por completo el control de su trayectoria y terminara incrustado contra un comercio de la zona. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad.

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El accidente se registr&oacute; en Arenales y Silvano Rodr&iacute;guez

El accidente se registró en Arenales y Silvano Rodríguez

La escena que quedó tras el accidente reflejaba la magnitud del golpe: la Kangoo empotrada contra el frente del local comercial y el Peugeot con daños visibles producto de la colisión.

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