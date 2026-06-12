Pasé y miré|
Aparatoso accidente en una transitada esquina de Guaymallén
Un violento accidente se registró el viernes a la tarde en Guaymallén, cuando dos vehículos colisionaron en la esquina de Arenales y Silvano Rodríguez.
Un violento accidente se registró el viernes a la tarde en Guaymallén, cuando dos vehículos colisionaron en la esquina de Arenales y Silvano Rodríguez. El episodio generó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes de la zona, que se acercaron de inmediato al lugar al escuchar el estruendo del impacto.
Fuerte accidente en Guaymallén
Según se pudo reconstruir, una Renault Kangoo y un Peugeot protagonizaron el choque en esa esquina del departamento mendocino. La violencia del impacto hizo que el utilitario perdiera por completo el control de su trayectoria y terminara incrustado contra un comercio de la zona. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad.
La escena que quedó tras el accidente reflejaba la magnitud del golpe: la Kangoo empotrada contra el frente del local comercial y el Peugeot con daños visibles producto de la colisión.