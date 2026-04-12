Impactante: el chofer de Mercedes Rus sufrió un grave accidente

El chofer tuvo el accidente durante horas de la madrugada del sábado. Como consecuencia del siniestro debió ser trasladado a un hospital.

El chofer de la ministra de Seguridad tuvo un grave accidente vial el sábado por la madrugada.

El chofer de Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza, sufrió un grave accidente durante la madrugada del sábado. El siniestro vial se produjo en el Acceso Este, a la altura de calle elpidio González, en Guaymallén.

De acuerdo al reporte oficial, el hecho se registró alrededor de la 1.30, a la altura de calle Elpidio González. Según las primeras reconstrucciones, el efectivo —integrante de la Unidad de Acción Preventiva (UAP)— perdió el control del vehículo y terminó desplazándose hacia la banquina, lo que provocó importantes daños en el rodado.

Tras el siniestro, el chofer de la ministra fue asistido en el lugar y trasladado a la Clínica Francesa, donde quedó bajo observación médica. Desde la cartera de Seguridad explicaron que la internación respondió a un protocolo habitual ante este tipo de situaciones.