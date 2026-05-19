Volvía de trabajar como chofer de app, se resistió a un robo y terminó baleado

Un violento intento de robo ocurrido en la localidad bonaerense de González Catán , en el partido de La Matanza, dejó a un hombre de 48 años herido tras ser baleado por delincuentes cuando llegaba a su casa luego de trabajar durante toda la noche como chofer de una app de viajes.

El hecho ocurrió sobre la calle Osvaldo Magnasco al 1100, en el barrio Las Nieves. Según relató la víctima, identificada como Enrique Rodríguez, todo sucedió cuando estacionó su camioneta frente a su domicilio y fue sorprendido por tres jóvenes armados.

Los asaltantes intentaron obligarlo a bajar del vehículo, pero el hombre se resistió y trató de refugiarse dentro de la camioneta. En medio del forcejeo, los delincuentes comenzaron a golpear violentamente el vidrio con las culatas de las armas para intentar ingresar.

Según relató el chofer, los delincuentes le dispararon cuando todavía estaba adentro del auto. Primero gatillaron al pecho, pero la bala no salió. Después hicieron otro disparo y ahí sí lo hirieron en la pierna.

El hombre explicó que, pese a estar herido, continuó forcejeando con los ladrones mientras desde el interior de la vivienda sus familiares gritaban desesperados. La situación generó la reacción de vecinos de la cuadra, lo que finalmente provocó que los delincuentes escaparan sin concretar el robo.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida en la vereda con una herida de bala en la pierna izquierda y fue trasladada al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica.

El video del intento de robo:

Un chofer de aplicaciones de viaje se resistió a un robo y terminó baleado en González Catán Un chofer de aplicaciones de viaje se resistió a un robo y terminó baleado en González Catán.

Efectivos de la Policía Bonaerense y personal de Policía Científica trabajaron en el lugar. Durante las pericias hallaron restos de un cargador y piezas de un arma sobre el asfalto, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes tuvieron fallas al disparar debido a los golpes que dieron contra el vidrio del vehículo.

La causa es investigada por el fiscal Matías Marando, de la UFI N°12 de La Matanza, quien ordenó distintas medidas para identificar y detener a los responsables, que continúan prófugos.