Llega Uber Mujeres a Mendoza: más opciones para las usuarias en la app

La plataforma Uber anunció la llegada de “Uber Mujeres” a Mendoza, una nueva herramienta dentro de la aplicación que permitirá a las usuarias elegir viajar con conductoras mujeres.

La función se implementó de manera gradual en once ciudades argentinas, entre ellas Mendoza, Córdoba, Rosario, Tucumán y Mar del Plata.

Según informó la empresa, la nueva alternativa busca ofrecer mayor personalización y opciones de viaje para quienes utilizan la app de forma cotidiana.

La herramienta tendrá dos modalidades. Por un lado, permitirá reservar con al menos 30 minutos de anticipación un viaje con una conductora mujer. Por otro, las usuarias podrán activar una preferencia para que la aplicación intente conectarlas primero con socias conductoras cada vez que soliciten un viaje en UberX.

En caso de no haber una conductora disponible o si el tiempo de espera es elevado, la aplicación ofrecerá continuar la búsqueda o derivar el pedido a otros conductores disponibles.

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“Uber Mujeres nace de escuchar a las usuarias y de entender algo muy cotidiano para muchas de nosotras: la importancia de tener más opciones para elegir cómo movernos por la ciudad. Me llena de orgullo poder traer esta alternativa a miles de mujeres que usan la app de Uber todos los días y dar un paso más para seguir ofreciendo flexibilidad, personalización y una experiencia que se adapte a cómo las mujeres quieren viajar”, afirmó Eli Frías, Gerente General de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Desde la compañía señalaron que Argentina fue uno de los primeros países de América Latina en avanzar con este tipo de función, junto con Brasil y México.

Además, recordaron que en 2024 Córdoba fue la primera ciudad de la región donde se realizó una prueba piloto de la herramienta, experiencia que luego sirvió para ampliar el sistema a otras ciudades.

La nueva opción se suma a “Uber Ellas”, una función disponible en el país desde 2020 y orientada a que las conductoras puedan recibir viajes solicitados únicamente por usuarias mujeres.