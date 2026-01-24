Tensión en Godoy Cruz: importante operativo por una mujer policía que se atrincheró en una estación de servicio
La oficial ayudante de 30 años fue asistida por profesionales luego de un extenso procedimiento que incluyó negociadores, bomberos y personal especializado.
Momentos de extrema tensión se vivieron este viernes en una estación de servicio YPF de Godoy Cruz, luego de que una mujer policía permaneciera encerrada en su vehículo durante varias horas, lo que motivó la activación de un importante protocolo de seguridad en la zona de Acceso Sur y Rawson.
El alerta se originó al constatarse que la oficial ayudante de 30 años no había concurrido a su guardia ni respondía los intentos de comunicación de sus superiores. Ante ese escenario, la situación fue informada a la Justicia y se puso en marcha un operativo para dar con su paradero.
Te Podría Interesar
Gracias al sistema de reconocimiento de patentes, se localizó el automóvil en el que se movilizaba —un Volkswagen Gol azul— circulando por Acceso Sur. Poco después, efectivos observaron que la conductora ingresó al playón de la estación de servicio, donde permaneció detenida.
Gran operativo en Godoy Cruz
Según se supo, la mujer había llegado al lugar cerca de las 15 para solicitar agua y regresó aproximadamente una hora más tarde. Luego, se encerró en el interior del rodado -que dejó estacionado entre el sector de carga de gas y la playa de combustibles líquidos- portando un arma de fuego,
Ante la complejidad del cuadro, se inició una instancia de diálogo conducida por un jefe policial y se convocó al GRIS (Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros), además de Bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), conforme a los protocolos vigentes.
Desenlace y asistencia
Los especialistas arribaron al sitio alrededor de las 17 y avanzaron con tareas de contención y negociación mientras se mantenían cortes y restricciones preventivas en el área. Finalmente, minutos antes de las 22, el episodio pudo resolverse sin que se registraran personas heridas.
De acuerdo con fuentes oficiales, los negociadores aprovecharon un descuido de la mujer cuando soltó el arma para romper el vidrio del vehículo e inmovilizarla con una pistola Taser. Luego fue asistida por personal de salud y trasladada para su evaluación profesional.