Cine y música al aire libre: Godoy Cruz presenta un ciclo gratuito de películas con soundtracks icónicos

La Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano se transforma esta semana en un espacio de encuentro para amantes del cine y la música con el inicio del ciclo “Cantando bajo las estrellas”. La propuesta invita a disfrutar de películas emblemáticas al aire libre, acompañadas por soundtracks que dejaron huella en distintas generaciones.

Las funciones se realizarán los viernes y sábados, a las 21, en Tomba 54. La entrada será gratuita, aunque con cupos limitados, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

La iniciativa forma parte de la agenda cultural de Godoy Cruz, que continúa apostando por actividades accesibles y de calidad para fomentar el disfrute colectivo y el encuentro comunitario.

Cine de culto con bandas sonoras inolvidables El ciclo pone el foco en películas que se destacan no sólo por sus historias, sino también por la fuerza de su música. Cada función propone una experiencia sensorial completa, donde imagen y sonido dialogan bajo el cielo nocturno.